РФ может врать о количестве эвакуированных военных с "Азовстали" – ISW

Официальные российские источники могут скрывать настоящее количество эвакуированных военных по разным причинам

Российские оккупанты скрывают число эвакуированных с "Азовстали". Фото: коллаж "Сегодня"

Россия может завышать количество украинских военных, которых эвакуировали с "Азовстали" в Мариуполе. Официальные источники РФ могут скрывать настоящее число эвакуированных. Это связано с разными причинами.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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"Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала эвакуации "Азовсталь" покинули почти 2000 украинских военных, тогда как Международный комитет Красного Креста сообщил, что он зарегистрировал только сотни украинских военнопленных", – говорится в отчете.

Несоответствие может быть результатом задержек с регистрацией или отчетностью Международного комитета Красного Креста. Но при этом официальные российские источники могут скрывать настоящее количество эвакуированных военных по разным причинам.

Так, россияне могут заявить, что они захватили больше украинских военных, чем является на самом деле, чтобы максимизировать количество российских пленных, которых можно обменять.

Также руководство РФ может попытаться избежать осуждения, признав, что его силы были блокированы в многомесячной осаде сотнями, а не тысячами украинских военнослужащих.

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Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из занятого оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта на оккупированной территории.

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