РФ дает новые обещания своим солдатам, чтобы они не сбежали из Украины – СБУ

Один из российских военных в разговоре с женой сказал, что больше не может здесь оставаться

СБУ перехватила разговор оккупанта / Фото: Коллаж: Сегодня

В России сначала обещали оккупантам 3-дневный победный марш. Впоследствии держали своих солдат обещаниями ротации. Одним говорили, что заберут домой 19 марта, другим – 25-го, но этого так и не сделали. Некоторые солдаты РФ в разговорах со своими близкими говорят, что больше не могут находиться на территории Украины.

Об этом свидетельствует очередная порция телефонных разговоров оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

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"Однако реальной возможности провести ротацию так и не нашли, а для тех, кто под давлением украинских защитников постепенно теряет надежду, придумали новую дату – конец месяца" , – говорится в сообщении СБУ.

Разговор оккупанта с женой

Вот что один из захватчиков рассказывает своей жене в РФ: "…Паника какая-то. Не могу больше. Я здесь нах*й никому не нужен".

Он пытается донести, что дальнейшее пребывание на войне для него просто невыносимо.

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"Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии… моментов таких даже не было", – сказал солдат.

Озвучены общие потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 до 27.03 ориентировочно составили:

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личного состава – около 16 600 человек;

танков – 582;

боевых бронированных машин – 1664;

артиллерийских систем – 294,

РСЗО – 93;

средства ПВО – 52 ед.;

самолетов – 121;

вертолетов – 127;

автомобильной техники – 1144 ед.;

кораблей/катеров – 7;

цистерн с ГСМ – 73;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56;

специальной техники – 21;

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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