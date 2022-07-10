РФ бросила основные силы на сдерживание контрнаступлений ВСУ – Генштаб

Враг продолжает обстреливать украинские города. С Белгородской области по Харькову противник нанес удар "Искандером"

Генштаб обнародовал сводку на 10 июля / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупационные войска ведут обстрел Харьковского и Южнобужского направления с целью не допустить наступления Сил обороны Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

На Северском направлении противник совершил обстрелы вблизи Бачевска, Мирополья, Владимировки, Волковки и Волфиного. Недалеко от двух последних нанес еще и авиаударов. Вел воздушную разведку с применением БПЛА.

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На Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на недопущении продвижения ВСУ.

По информации Генштаба, враг из артиллерии разных калибров устроил обстрел в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино, Ивановка, Дементиевка, Сосновка, Рубежное и Слатино. Также были зафиксирован авиаудар вблизи Верхнего Салтова. С территории Белгородской области крылатой ракетой типа "Искандер" противник обстрелял Харьков.

На Славянском направлении российские военные осуществлял огненное поражение позиций ВСУ, провел разведку боем штурмовой группой в районе населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел.

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Из ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял районы Долины, Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Вернополья, Большой Камышевахи, Краснополья и Новой Дмитровки.

На Краматорском направлении активные действия враг не проводил было лишь замечено перемещение отдельных подразделений в район Белогоровки. В районах населенных пунктов Северск, Переездное, Григоровка, Верхнекаменное и Белогоровка враг вел обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, нанес несколько авиаударов неподалеку от Славянска, Северска и Серебрянки.

На Бахмутском направлении активных действий оккупанты также не проводили. Вражеские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Вершина, Зайцево, Покровское, Веселое, Ивано-Дарьевка и Углегорской ТЭС. Авиационные удары нанесены недалеко от Берестового и Спорного.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, с целью сковывания, противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Комар, Гуляйполе, Орехов, Мали. Нанес авиационные удары в районах Каменки, Малых Щербаков и Новоандреевки.

На Южнобужском направлении российские военные концентрируют усилия на недопущении наступления Сил обороны Украины. Оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии районы Лозового, Пост Покровского, Украинки, Партизанского, Любомировки, Кобзарцев и Широкого.