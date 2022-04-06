Рельсовая война. Силовики Беларуси открыли огонь по партизанам, которые мешали гнать технику РФ в Украину

В Беларуси стреляли в партизанов, которые, предположительно, пытались помешать поездам с техникой РФ двигаться в сторону Украины. Их подозревают подозревают в диверсиях на железной дороге.
Об этом сообщило МВД РБ.
Четырех человек задержали. Их подозревают в уничтожении релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами 28 марта.
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Против людей силовики применили оружие. Как минимум два человека ранены, а один находится в больнице, остальным тоже потребовалась медпомощь.
На кадрах видео МВД видно, что у одного из задержанных разбитое лицо, а один человек лежал на земле в крови.
РФ накапливает военную технику на территории Беларуси
По информации Генерального штаба ВСУ, по территории Республики Беларусь идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и последующее ее накопление вдоль украинской границы.
Также сообщается, что на территории Беларуси представители оппозиционных сил и небезразличные граждане, осуждающие войну РФ против Украины, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Республикой Беларусь и Украиной. Информация уточняется.
В Генштабе Вооруженных сил Украины считают вероятным наступление с белорусской территории в направлении Волыни.
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