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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Разведка Украины дала понять Лукашенко, что знает о его ДРГ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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25 июня, 16:45
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Из Беларуси могут зайти на нашу территорию российские диверсанты
В ГУР Минобороны Украины следят за руками Лукашенко и Путина / Коллаж "Сегодня"
В ГУР Минобороны Украины следят за руками Лукашенко и Путина / Коллаж "Сегодня"

После ночи интенсивных ракетных обстрелов городов Украины со стороны Беларуси - это направление более серьезно начали считать опасным для нашей страны. Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Беларусь может перебросить диверсантов на территорию Украины во время учений с российскими войсками.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью агентству "РБК-Украина".

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Что известно

По словам Скибицкого, сразу после того как войска РФ были выведены с территории Беларуси, после ухода из Киевской и Черниговской областей, ВС Беларуси начали активные мероприятия оперативной и боевой подготовки. Они усилили свое присутствие у границ с Украиной. Были выведены 7 батальонов, которые сейчас на ротационной основе расположены у наших границ.

"Но дело в том, что на территории Беларуси сохраняется российское военное присутствие. Прежде всего это авиационный компонент. Речь идет о самолетах Су-34, Су-30 – те, которые применяются в том числе с территории Беларуси против наших северных районов для запуска ракет "воздух-земля". Остается один дивизион ракетного комплекса "Искандер", который периодически выдвигают к границе с Украиной. В начале войны именно они наносили удары по нашей территории. То есть остается возможность их применения против Украины", – отметил Скибицкий.

Новый заход

По данным военной разведки Украины, сейчас отдельные спецподразделения РФ проводят совместные учения с подразделениями сил спецопераций Беларуси. Они отрабатывают переброску на территорию Украины и изучают район возможных боевых действий.

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"Мы это видели и в предыдущие годы, когда проводились двусторонние совместные учения россиян и белорусов у наших границ. Это по всей линии границы. В чем угроза? Угроза заключается в том, что это могут готовиться диверсионно-разведывательные группы, которые потом могут зайти на нашу территорию. Если говорить о создании ударных группировок, то на сегодня мы этого не отмечаем. Но опыт марта-апреля, когда российские войска были перегруппированы, выведены с территории Беларуси и переброшены на восток Украины, свидетельствует, что за две-три недели российские войска могут вновь вернуться на территорию Беларуси", – предупредил Скибицкий.

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