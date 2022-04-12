Разведка обнародовала имена и фото спецназовцев Росгвардии, воюющих в Украине

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список российских оккупантов, совершивших военные преступления против украинцев. Все они – спецназовцы Росгвардии.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.
Так, украинская разведка получила список военнослужащих отряда особого назначения Росгвардии "Ястреб", г. Нижний Новгород, совершивших военные преступления против народа Украины.
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"Отбросы! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!" – обещают разведчики.
В списке есть фото 10 военных вражеской армии и данные об их месте жительства и "карьере" в России. Их возраст – от 23 до 37 лет. Почти все они никогда не были за границей, большинство – не знает ни одного иностранного языка. Большая половина из них не имеет высшего образования.
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Потери врага
С начала вторжения в Украину российская армия потеряла19 600 солдат и почти 2000 боевых бронированных машин.
Потери противника с 24.02 по 12.04:
- личный состав – 19600 человек;
- танки ‒ 732 ед.;
- боевые бронированные машины ‒ 1946 ед.;
- артиллерийские системы – 349 ед.;
- РСЗО – 111 ед.;
- средства ПВО – 63 ед.;
- самолеты – 157 ед.;
- вертолеты – 140 ед.;
- автомобильная техника – 1406 ед.;
- корабли / катера – 7 ед.;
- цистерны с ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 124;
- специальная техника – 25;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.