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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Разведка Британии озвучила разрушительную кадровую проблему для армии РФ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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11 июля, 09:55
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Британцы рассказали о направлении, где наступают войска РФ
Оккупант РФ. Фото: колаж "Сегодня"
Оккупант РФ. Фото: колаж "Сегодня"

Войска РФ продолжают артиллерийские обстрелы в северном секторе Донбасса. Однако каких-либо серьезных территориальных продвижений не было.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

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"Украинские силы продолжали оказывать локальное давление на российский оборонительный рубеж на северо-востоке Херсонской области, также, вероятно, не добившись территориального успеха", – говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, российское информационное агентство, базирующееся в дальневосточном районе озера Байкал, опубликовало видео, в котором жены солдат 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) напрямую обращаются к местному политику с призывом о том, чтобы их мужья вернуться домой со службы в Украине. Одна женщина заявила, что личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады "психически и физически истощен", поскольку находится на действительной боевой службе с 24 февраля 2022 года.

"Отсутствие запланированных перерывов в интенсивных боевых условиях, скорее всего, является одной из самых разрушительных из многих кадровых проблем, которые Минобороны России пытается решить среди развернутых сил", – говорится в сообщении Минобороны Британии.

Ранее мы сообщали, что Россия выпускает из тюрем убийц, чтобы отправить воевать в Украину.

Также напомним, российские солдаты начали помогать Украине "минусовать" боевую технику.

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