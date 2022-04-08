Раненых на Краматорском вокзале везут в больницы соседних областей

Раненых при обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске собираются эвакуировать в другие области. Об этом сообщил на брифинге глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Раненые распределены, я не буду говорить локации, но кареты скорой помощи доставляют пострадавших в больницы. Часть раненых будет отправлена в другие области, в зависимости от состояния пострадавших", — сказал он.
По его словам, пока пострадавших распределили по областным больницам. На данный момент ранения получили 83 человека, 39 человек погибли.
Также для оказания помощи раненым и проведения операций будут задействованы медучреждения соседних регионов.
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