Ракетный удар по Коростеню и мощный обстрел Авдеевки: главное об атаках РФ за ночь

Ночь на 23 мая в Украине прошла неспокойно. Зафиксированы прилеты российских ракет в Житомирскую область. С "Ураганов" оккупанты ударили по Днепропетровщине. А в Авдеевке Донецкой области россияне совершили мощные обстрелы с 2014 года.
Сайт "Сегодня" собрал главную информацию о регионах, где идет война.
Житомирская область
Жители Коростеня в Житомирской области сообщили, что ночью во время объявленной воздушной тревоги слышали звуки взрывов.
Это также подтвердила заместитель городского головы Наталья Чижевская. По ее словам, в городе было слышно звуки двух взрывов, которым предшествовали вспышки.
Официально взрывы в Корестене не комментировались. На страницах каналов местных соцсетей сообщают о трех прилетах и двух сбитых ракетах.
Кроме того, российские войска в воскресенье 22 мая днем нанесли ракетный удар по Малину Житомирской области, по меньшей мере один человек погиб.
Сумская область
Всю ночь сегодня враг обстреливал мирный город Белополье и окрестности, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
Со своей территории россияне выпускали ракеты, били из САУ и около часа ночи нанесли авиаудар.
В результате – пострадали частные дома гражданских жителей города, по меньшей мере 11 домов серьезно повреждены. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Также враг со своей территории ночью вел минометный огонь по северной части Шосткинского района.
Последствия обстрелов. Фото: Дмитрий Живицкий
Днепропетровская область
Ночь была с бесконечной воздушной тревогой. В большинстве районов все нормально, отчитался глава ОВА Валентин Резниченко.
В Криворожском – снова стреляли. Враг дважды ударил из "Ураганов" по Апостоловской общине. Попал между деревнями. Люди не пострадали.
Как уточнил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, Апостоловская, Широковская и Зеленодольская общины Криворожского района – это Херсонское направление. Обстрелы указанных территорий – это демонстративные действия врага для недопущения перебрасывания подразделений Сил обороны Украины на другие направления, их сковывания. Поэтому общины, которые находятся рядом с Херсонщиной, так часто подвергаются обстрелам.
Во всех других общинах и районах ситуация спокойная и контролируемая. Оккупационных войск РФ на территории Днепропетровщины нет.
Главное о войне в Украине на утро 23 мая – смотрите в видео ведущего Алексея Бурлакова на YouTube-канале "Украина 4.5.0":
Луганская область
Как сообщил Сергей Гайдай, в реанимации Днепра умерла 11-летняя девочка из Приволья, которая попала под обстрел две недели назад и была госпитализирована с минно-взрывной травмой.
Вчера также погибла жительница Лисичанска, в квартиру которой вечером попал российский снаряд. Обстрел этого жилого квартала был очень плотным – повреждены сразу четыре дома. В общей сложности в городе зафиксированы разрушения в 13 домах. Мощные удары не раз выдерживал Новодружеск, однако 28 домов там тоже разрушены.
Всего за 22 мая в Луганской области враг попал в более чем 70 объектов жилого фонда. Кроме названных выше, это 13 домов в Золотом, четыре – в Нырково, по три – в Николаевке и Екатериновке, два – в Горском.
В Северодонецке россиянами повреждены пять многоэтажек и торговые площади рынка. Ранение получил пожилой мужчина, которого полицейские вовремя доставили в больницу
Фото: Сергей Гайдай
Донецкая область
Ночью сообщалось о том, что российские оккупанты начали массовый обстрел Авдеевки. Его назвали одним из самых сильных с 2014 года. В городе уже много разрушений, есть пожары.
Поселок Химик и старая часть города оказались под массированным обстрелом российских оккупантов.
"Многие разрушения многоэтажек и в частном секторе. Пожары в городе. Горит опорная школа, которую в этом учебном году открыли после ремонта. Есть пострадавшие", — говорится в сообщении.
Авдеевка в ночь на 23 мая. Фото: "Зеркало недели"
За 22 мая россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Лимане, 1 в Дачном, 1 в Клиновом и 1 в Авдеевке. Еще 11 человек получили ранения.
Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области.
Одесская область
По данным спикера областной военной администрации, ночь в городе и области прошла под сигналы воздушной тревоги, но без обстрелов.
Он добавил, что российский крейсер "Адмирал Макаров" вошел в акваторию Черного моря. Враг пытается закрепиться на о. Змеиный, стягивая туда средства ПВО.
В этом же районе происходит перегруппировка и маневрирование соответствующих сил черноморского флота РФ. К ним и присоединился "Адмирал Макаров".
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