Ракетный обстрел Сарн. Обнародованы новые подробности (фото)

В результате обстрела ранения получили мирные жители города, есть погибшие

Враг обстрелял Ровенскую область / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате ракетного удара по городу Сарны, который оккупанты накануне обстреляли, погибли четыре человека, 11 получили ранения, два человека находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщали городской голова Руслан Серпенинов на своей странице в Facebook в своем утреннем видеообращении.

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"После заверения следственных действий будет производиться разбор завалов. Владельцев сооружений призываю обращаться в городской совет, где работает комиссия по ликвидации последствий", – сказал руководитель Сарн.

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