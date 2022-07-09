Путин зажал деньги? Оккупанты жалуются, что им перестали платить за ранения – перехват (видео)

У самих рашистов создается впечатление, что жизнь людей дешевле ракет

Российские оккупанты жалуются на Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Российским оккупантам перестали платить за полученные ранения. По словам захватчиков, их президент Владимир Путин понял, что это большой отток денег.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Оккупант рассказывает жене нюансы системы денежных выплат за ранения:

"Здесь даже командующий армией льет в уши высшему руководству, что все зае… (прекрасно), все получается. У нас народу полные кучи. Предоставляют данные, например: в наступление идет 26 человек, а они подают 126 человек уходит в наступление. И за наступление пехоты платят деньги. 8 тысяч в сутки за наступление. 100 человек пишут всяческих "левых". Х… (неизвестно) откуда – в тылу, не в тылу. Вообще х… (непонятно) кому потом приходят эти деньги. Наступают небольшими группками по 20 человек, по 15 человек. Вот вчера третий батальон вроде бы наступал. У них там людей 150 в целом наступало. И это я сомневаюсь. Думаю, там людей 120. Из них сразу 23 раненых, 7 убитых. В общей сложности – минус 30. Вот и считай. Они там сейчас посидят еще немного, их там побьют, минометами понакрывают. Половина "очконут" (испугаются), половину затрехсотят и уедут оттуда. И я тебе говорю: такая х… (безобразие) будет продолжаться долго и уныло", – рассказал захватчик.

По его словам, РФ бережет крупнокалиберную артиллерию. Оккупанты не стреляют из крупного оружия. У самого рашиста создается впечатление, что жизнь людей дешевле ракет.

"Сейчас перестали платить. Если раньше платили всем раненым по три миллиона, потом до какого-то июня вся эта х… (система) прошла. Путин понял, что это большой отток бабок. Потому что люди начали подставляться специально. То руки себе стреляют, то ноги. То руки выставлять из окопов, когда минометный обстрел проходит и ехать с тремя "мультами" (миллионами). И все: мы участники, мы получили три миллиона, мы счастливы-здоровы, больше х… (не) поедем", – говорит оккупант жене.

Он отметил: также разделили на ранения легкие и тяжелые. Например, огнестрельное в ногу сквозное. Пока тебе кость не задело – это легкое. А если руки, ноги, пальцы оторвало, кости задело, внутренние органы повредило, тогда это тяжелое ранение, за которое следует компенсация в размере трех миллионов.

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"То есть, если тебе ногу прострелят, осколок залетит куда-нибудь, то все это х… (мелочи). Тебе принадлежит максимум тысяч 60. По минималке и все, п… (достаточно). П… (иди), служи дальше", – рассказал оккупант.

Российские военные отказываются воевать

Моряки Каспийской флотилии России отказываются выполнять боевые задачи. Причина – аварийное состояние кораблей. Оккупанты тайно написали коллективные письма Владимиру Путину и Сергею Шойгу.

Причина – Оккупанты тайно написали коллективные письма Владимиру Путину и Сергею Шойгу. В одном из перехватов российский военный пожаловался, что командование считает его расходным материалом.

Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение. Личный состав 2 батальонно-тактических групп 4-й военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Подразделения вооруженных сил России, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы.

Раньше родители российских преступников в форме были смелее и внушали своим детям, что те должны рассматривать войну в Украине как шанс разбогатеть. Они называют своих сыновей "спонсорами" и призывают их заниматься мародерством.

Еще один перехват телефонного разговора свидетельствует о том, что российские оккупанты, воюющие в Украине, озлоблены на своих командиров и готовы жаловаться на них в военную прокуратуру РФ.

Раньше Главное управление разведки перехватило разговор, в котором оккупант рассказывает матери, что в его подразделении многие хотят уволиться из армии.