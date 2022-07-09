Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Путин зажал деньги? Оккупанты жалуются, что им перестали платить за ранения – перехват (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 июля, 16:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
У самих рашистов создается впечатление, что жизнь людей дешевле ракет
Российские оккупанты жалуются на Путина. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские оккупанты жалуются на Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Российским оккупантам перестали платить за полученные ранения. По словам захватчиков, их президент Владимир Путин понял, что это большой отток денег.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Реклама

Оккупант рассказывает жене нюансы системы денежных выплат за ранения:

"Здесь даже командующий армией льет в уши высшему руководству, что все зае… (прекрасно), все получается. У нас народу полные кучи. Предоставляют данные, например: в наступление идет 26 человек, а они подают 126 человек уходит в наступление. И за наступление пехоты платят деньги. 8 тысяч в сутки за наступление. 100 человек пишут всяческих "левых". Х… (неизвестно) откуда – в тылу, не в тылу. Вообще х… (непонятно) кому потом приходят эти деньги. Наступают небольшими группками по 20 человек, по 15 человек. Вот вчера третий батальон вроде бы наступал. У них там людей 150 в целом наступало. И это я сомневаюсь. Думаю, там людей 120. Из них сразу 23 раненых, 7 убитых. В общей сложности – минус 30. Вот и считай. Они там сейчас посидят еще немного, их там побьют, минометами понакрывают. Половина "очконут" (испугаются), половину затрехсотят и уедут оттуда. И я тебе говорю: такая х… (безобразие) будет продолжаться долго и уныло", – рассказал захватчик.

По его словам, РФ бережет крупнокалиберную артиллерию. Оккупанты не стреляют из крупного оружия. У самого рашиста создается впечатление, что жизнь людей дешевле ракет.

"Сейчас перестали платить. Если раньше платили всем раненым по три миллиона, потом до какого-то июня вся эта х… (система) прошла. Путин понял, что это большой отток бабок. Потому что люди начали подставляться специально. То руки себе стреляют, то ноги. То руки выставлять из окопов, когда минометный обстрел проходит и ехать с тремя "мультами" (миллионами). И все: мы участники, мы получили три миллиона, мы счастливы-здоровы, больше х… (не) поедем", – говорит оккупант жене.

Он отметил: также разделили на ранения легкие и тяжелые. Например, огнестрельное в ногу сквозное. Пока тебе кость не задело – это легкое. А если руки, ноги, пальцы оторвало, кости задело, внутренние органы повредило, тогда это тяжелое ранение, за которое следует компенсация в размере трех миллионов.

Реклама

"То есть, если тебе ногу прострелят, осколок залетит куда-нибудь, то все это х… (мелочи). Тебе принадлежит максимум тысяч 60. По минималке и все, п… (достаточно). П… (иди), служи дальше", – рассказал оккупант.

Российские военные отказываются воевать

  • Моряки Каспийской флотилии России отказываются выполнять боевые задачи. Причина – аварийное состояние кораблей. Оккупанты тайно написали коллективные письма Владимиру Путину и Сергею Шойгу.
  • В одном из перехватов российский военный пожаловался, что командование считает его расходным материалом.
  • Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение. Личный состав 2 батальонно-тактических групп 4-й военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины.
  • Подразделения вооруженных сил России, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы.
  • Раньше родители российских преступников в форме были смелее и внушали своим детям, что те должны рассматривать войну в Украине как шанс разбогатеть. Они называют своих сыновей "спонсорами" и призывают их заниматься мародерством.
  • Еще один перехват телефонного разговора свидетельствует о том, что российские оккупанты, воюющие в Украине, озлоблены на своих командиров и готовы жаловаться на них в военную прокуратуру РФ.

Раньше Главное управление разведки перехватило разговор, в котором оккупант рассказывает матери, что в его подразделении многие хотят уволиться из армии.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 9 июля
1
Личный состав 37200
Личный состав
2
Танки 1638
Танки
3
ББМ 3815
ББМ
4
Артиллерия 832
Артиллерия
5
Средства ПВО 108
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 674
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2687
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Поймал гранату - и вернул врагам… Юлиан Ступак – лейтенант, командир взвода 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Во время одной из атак россиян поймал брошенную в его окоп гранату и с ее помощью уничтожил врагов… Погиб в Харьковской области, прикрывая побратимов. Ему был всего 21 год. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Александр Кукурба – майор, военный летчик, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ. С начала вторжения российских оккупантов в Украину выполнил около 20 боевых вылетов, уничтожил 15 танков, свыше 50 боевых единиц техники и более 300 человек живой силы противника. Герой Украины.
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21517.76

Binance Coin (BNB)

242.25

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

51.97

Theta (THETA)

1.26

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
36,99
-
50,00
55,00
37,93
-
49,00
56,00
36,50
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,81 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

29.81

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять