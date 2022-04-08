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Путин уже развязал Третью мировую войну – эксперт

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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8 апреля, 15:16
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Эксперт считает, что противостояние уже началось и основная фаза – дело времени
Владимир Путин уже дал старт Третьей мировой войне
Владимир Путин уже дал старт Третьей мировой войне / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине может закончится изменением геополитического будущего мира и изменением международных отношений в течение следующих двух-трех лет. Об этом рассказал директор аналитического подразделения Национальной разведки США Мэтью Бэрроуз, пишет НВ.

По его словам, Третья мировая война уже началась, также он рассказал, как могут развиваться дальнейшие события между Украиной, США и Россией.

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После того, как Зеленский отказался от условий Москвы, Запад начал активно поставлять Украине оружие. Затем последует следует резкая эскалация, которая разрушает глобальное табу на применение ядерного оружия. Путин уполномочит свои силы взорвать тактическую ядерную ракету на украинской стороне границы с Польшей в малонаселенном районе, не нанося прямого удара по убежищу США/НАТО, но, тем не менее, посылая убедительный сигнал о своем несогласии с его существованием.

В ответ на это Соединенные Штаты выдвигают условия прекращения конфликта между Россией и НАТО: Россия должна немедленно вывести войска со всей Украины, включая Крым и регион Донбасса и что никто ничего не обещает, что Украина не будет вступать в НАТО.

Для снятия всех санкций Россия должна будет выплатить репарации за ущерб, нанесенный Украине.

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Путин соглашается на переговоры, но отказывается от условий, выдвинутых США и их союзниками. В ответ НАТО запускает несколько обычных крылатых ракет, чтобы уничтожить российскую военную базу в Украине недалеко от границы с Россией. Россия в ответ наносит еще два удара тактическими ядерными ракетами, на этот раз за границей с Украиной в Польше.

Происходит серия обменов ядерными ударами: США взрывает российские военные объекты, а Россия наносит удары по базам НАТО в Германии и объектам США на Гуаме и Аляске. Несмотря на то, что основное внимание уделяется военным целям, в результате ударов погибают тысячи мирных жителей.

На фоне этого растет обеспокоенность по поводу новых смертей в результате радиационного отравления. И Соединенные Штаты, и Россия используют искусственный интеллект и наступательные кибератаки, чтобы вывести из строя ядерную инфраструктуру управления и контроля друг друга в космосе.

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Третья мировая война уже на подходе

Война в Украине может перерасти в Третью мировую, чего всячески пытается избежать нынешний глава Белого дома Джозеф Байден. И именно поэтому не помогает Украине получить у Польши истребители, а также отказывается закрывать воздушное пространство над нашей страной. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что Россия не собирается останавливаться в достижении своих целей из-за того, что среди нынешней американской администрации никто не может поговорить с ней, в частности, с президентом Владимиром Путиным.

Президент США Джозеф Байден в очередной раз сообщил, что его страна не будет вводить сухопутные силы в Украину, поскольку в таком случае начнется Третья мировая война.

Кроме того, третья война может начаться из-за защиты Россией собственных территорий и интересов.

Американский военный аналитик Нил Фергюсон заявлял, что мир на пороге Третьей мировой войны и если два ядерных государства не откажутся от этой идеи – то это может уничтожить большую часть человечества.

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