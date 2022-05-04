Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетный обстрел 3 мая ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Путин уничтожает Харьков и Мариуполь – эксперт объяснил причину

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 мая, 00:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Безотказный план Путина впервые не сработал
У Денисенко есть своя версия, почему Кремль уничтожает украинские города / Коллаж "Сегодня"
У Денисенко есть своя версия, почему Кремль уничтожает украинские города / Коллаж "Сегодня"

Международный преступник Владимир Путин всю свою 20-летниюю политическую карьеру строил на одном единственном правиле – шантаж, градус которого все время поднимался и это срабатывало. Но с Украиной у него это не вышло и теперь он не видит будущего.

Об этом рассказал телеведущей Наташе Влащенко на канале "Украина 24" советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Реклама

Три важных момента

"Для него люди – это даже не нули. Второй важный момент, о котором мало кто говорит, ключевая черта Путина заключается в том, что он не расстается с людьми. То есть правило о том, что друга держи близко, а врага еще ближе – это главный принцип Путина, с которым он строит все свои отношения с российскими элитами. Поэтому он на самом деле так влиятелен сейчас в элитах, поэтому элиты настолько ориентированы на него", – считает Денисенко.

Третьим важным моментом, о котором часто забывают, по мнению Денисенко, то, что Путин очень однотипный. То есть, он всю свою двадцатилетнюю политическую карьеру строил на одном единственном правиле, но оно не сработало с Украиной.

"Он поднимает градус в переговорах. Противник не понимает, зачем поднимать этот градус, начинает пятиться, и после этого Путин считает, что он победил. И вот так происходило 20 лет подряд. На самом деле почему он сейчас такой, потому что двенадцать лет подряд он проводил один и тот же финт: он поднимал градус, противник напрягался, сдавался, отступал, а Путин считал, что он еще одну ступеньку преодолел", – говорит Денисенко.

Реклама

Прецедент

То, что мы наблюдаем сейчас, отмечает советник, это первый случай вообще в истории Путина, когда он поднял градус и перед ним не сдались. Таким переломным моментом в действиях российского президента стало 24 февраля.

"Они после этого собираются и говорят плевать мы хотели на твой ядерный удар. И это на самом деле ломает во многом его парадигму мышления. Это в первый раз вообще, когда он не видит будущего. Меня часто спрашивают, зачем он уничтожает Харьков, если хочет его оккупировать, или Мариуполь. А для него важно уничтожить, а что будет потом это будет потом. То есть, нет картины будущего впервые за двадцать лет", – резюмировал эксперт.

Реклама

Ситуация

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 3 мая
1
Личный состав 24 200
Личный состав
2
Самолеты 194
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1062
Танки
5
ББМ 2567
ББМ
6
Артиллерия 475
Артиллерия
7
Средства ПВО 80
Средства ПВО
8
РСЗО 162
РСЗО
9
БПЛА 291
БПЛА
10
Корабли/катера 10
Корабли/катера
11
Транспорт 1843
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Дармограй Роман Анатольевич – подполковник, командир 3 батальона 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Уничтожил вражескую танковую колонну под Броварами, в результате чего погиб один из высших офицеров РФ. Внес большой вклад в то, что оккупанты так и не смогли войти в Киев. Герой Украины.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Спас Киев от техногенной катастрофы… Андрей Никончук - солдат ракетно-зенитного подразделения, защищавшего Киевскую ГЭС. Благодаря точности и хладнокровности “зенитчика” нашим ПВО удалось уничтожить множество воздушных целей, в том числе и ракет, которые были направлены на разрушение ГЭС. Погиб в результате вражеского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
37,84
36,04
40,56
32,47
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
35,86
40,59
30,00
-
-
42,68
31,81
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
31,47
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,29
40,65
30,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять