Путин собирается аннексировать Харьковскую область – ISW

Оккупанты продолжали локализованные атаки северо-западнее города Харьков

Российские войска продолжали безуспешные штурмы. Коллаж "Сегодня"

Стало очевидно, что РФ планирует аннексировать Харьковскую область.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

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Поддерживаемые рф оккупационные власти Харьковской области заявили, что Харьковская область является "неотъемлемой частью российской земли", указывая на то, что Кремль, вероятно, намерен аннексировать часть или всю Харьковскую область.

Российское оккупационное правительство в Харьковской области обнародовало новый флаг для оккупационного режима с изображением российского императорского двуглавого орла и символов из харьковского герба XVIII ст.

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"Использование оккупационным правительством Харьковской области образов и риторики имперской России, четко указывают на аннексию… и это подкрепляет предварительную оценку ISW о том, что Кремль имеет более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже удержание юга Украины", – отмечают аналитики.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что российские оккупационные войска вечером 8 июля устроили обстрел Харькова и области. Ракеты традиционно запускали из российского Белгорода.

Также советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что перспектива наступления оккупантов на Харьков существует. Однако, вероятнее всего, захватчиков туда не отправят.