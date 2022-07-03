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Путин разрушил семью матроса с крейсера "Москва". Жена бросила мужа ради похоронных за сына

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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3 июля, 00:23
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Россиянин в соцсетях рассказал про грабеж и о знаках свыше
Война в Украине уничтожила не одну семью в России, но это никого не волнует в Кремле / Коллаж "Сегодня"
Война в Украине уничтожила не одну семью в России, но это никого не волнует в Кремле / Коллаж "Сегодня"

Развязанная международным военным преступником Владимиром Путиным война в Украине приносит немало горя и гражданам России. Так произошло с семьей матроса-срочника Егора Шкребеца, который погиб на крейсере "Москва", затонувшего у берегов захваченного российскими оккупантами острова Змеиный. Стало известно, что от его отца Дмитрия Шкребеца ушла жена, которая заблокировала все банковские карточки семьи.

Об этом Дмитрий Шкребец сообщил на своем аккаунте в соцсетях.

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Деньги – дороже

Сначала Дмитрий Шкребец сообщил, что жену похитили – просто женщина в один прекрасный день не вернулась домой.

Правда, чуть позже мужчина понял, что его жена не интересна никаким похитителям. Зато ей оказались интересны государственные выплаты в размере 7 млн рублей (123 тысячи долларов), которые семья Шкребеца получила от правительства России взамен погибшего на войне с Украиной сына.

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Чуть позже мужчина понял, что были знаки свыше, но он вовремя их не заметил.

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А потом опубликовал пост, с намеком на то, что Путин разрушил его семью и жизнь.

Напомним

  • В Черноморской операционной зоне ПКР "Нептун" 13 апреля был поражен крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота России. В результате точного попадания, корабль получил существенные повреждения, возник пожар и в итоге крейсер затонул с частью экипажа.
  • Родители срочников, которые погибли на флагмане Черноморского флота РФ, быстро начали сообщать в соцсетях, что командование ВС РФ врет о том, что на самом деле произошло с военнослужащими. Им говорят, что солдаты пропали без вести и больше никакой информации не дают.
  • Родители матросов самостоятельно пытались найти своих детей. В СМИ попали фамилии некоторых пропавших без вести – Никита Сыромясов, Егор Шкребец, Никита Ефременко, Игорь Кутняк и Леонид Савин.
  • К слову, согласно постам Шкребеца до гибели сына, он поддерживал спецоперацию против России. До удачного поражения двумя украинскими ракетами наземного базирования "Р-360 Нептун" флагмана ЧФ России крейсера"Москва" его экипаж готовился десантироваться в Одессе.
  • Уничтоженный украинскими ракетами "Нептун" крейсер "Москва" сталсамой дорогой потерей РФ в войне с Украиной. Его цена – около $750 млн.

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Позывной "Кум"... Олег Куцин - командир 49-го стрелкового батальона "Карпатская Сечь" 93-й ОМБр "Холодный Яр". Легендарный патриот, боровшийся за независимость Украины еще во времена СССР: был участником «Революции на граните», членом «Просвіти»… На российско-украинской войне – с 2014-го. Первый в истории комбат ВСУ в звании младшего лейтенанта. Погиб во время обстрела на Изюмском направлении…

История героя
Непокоренные
27-летний боец полка "Азов" с позывным "Мольфар" был начальником связи штаба обороны Мариуполя. До этого парень из Прикарпатья отслужил 8 лет на Донбассе. Чудом выжил во время авиаударов россиян по "Азовстали", но получил тяжелые ранения. А дальше была невероятная эвакуация вертолетами ВСУ…
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ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

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