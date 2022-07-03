Путин разрушил семью матроса с крейсера "Москва". Жена бросила мужа ради похоронных за сына

Развязанная международным военным преступником Владимиром Путиным война в Украине приносит немало горя и гражданам России. Так произошло с семьей матроса-срочника Егора Шкребеца, который погиб на крейсере "Москва", затонувшего у берегов захваченного российскими оккупантами острова Змеиный. Стало известно, что от его отца Дмитрия Шкребеца ушла жена, которая заблокировала все банковские карточки семьи.
Об этом Дмитрий Шкребец сообщил на своем аккаунте в соцсетях.
Деньги – дороже
Сначала Дмитрий Шкребец сообщил, что жену похитили – просто женщина в один прекрасный день не вернулась домой.
Правда, чуть позже мужчина понял, что его жена не интересна никаким похитителям. Зато ей оказались интересны государственные выплаты в размере 7 млн рублей (123 тысячи долларов), которые семья Шкребеца получила от правительства России взамен погибшего на войне с Украиной сына.
Чуть позже мужчина понял, что были знаки свыше, но он вовремя их не заметил.
А потом опубликовал пост, с намеком на то, что Путин разрушил его семью и жизнь.
Напомним
- В Черноморской операционной зоне ПКР "Нептун" 13 апреля был поражен крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота России. В результате точного попадания, корабль получил существенные повреждения, возник пожар и в итоге крейсер затонул с частью экипажа.
- Родители срочников, которые погибли на флагмане Черноморского флота РФ, быстро начали сообщать в соцсетях, что командование ВС РФ врет о том, что на самом деле произошло с военнослужащими. Им говорят, что солдаты пропали без вести и больше никакой информации не дают.
- Родители матросов самостоятельно пытались найти своих детей. В СМИ попали фамилии некоторых пропавших без вести – Никита Сыромясов, Егор Шкребец, Никита Ефременко, Игорь Кутняк и Леонид Савин.
- К слову, согласно постам Шкребеца до гибели сына, он поддерживал спецоперацию против России. До удачного поражения двумя украинскими ракетами наземного базирования "Р-360 Нептун" флагмана ЧФ России крейсера"Москва" его экипаж готовился десантироваться в Одессе.
- Уничтоженный украинскими ракетами "Нептун" крейсер "Москва" сталсамой дорогой потерей РФ в войне с Украиной. Его цена – около $750 млн.