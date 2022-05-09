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Путин разочаровал россиян речью на 9 мая — Подоляк

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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9 мая, 15:42
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Россия проигрывает все что можно – в военном, финансовом и историческом смыслах
Подоляк о Путине
Подоляк о Путине / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк низко оценил выступление Путина 9 мая, назвав его речь буквально неуместной. Речь российского лидера была "серым" и банальным набором слов, который не зажигает людей.

Об этом Подоляк рассказал телеведущему Андрею Булгарову в эфире общенационального марафона на YouTube-канале Украина24.

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"Речь Путина – серая и блеклая, если так можно сказать. В ней он пытается доказать, почему он напал на Украину, ведь она занимала 90% всей речи. Новый перл в оправдание войны звучит где-то так: "упреждающий отпор агрессии" , то есть агрессии еще нет, а война уже есть", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что в России создают новояз для живущих в парадигме антиутописта Джорджа Оруэлла.

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"Поэтому и речь была пустой. В ней не было смысла или нужды, Путин выглядел странно", – сказал Подоляк.

По его мнению, Россия проигрывает все что можно – в военном, финансовом и историческом смыслах. Россия точно идет к поражению – это вопрос времени. К сожалению, это еще и вопрос числа наших жертв, которые нам придется заплатить за свободу.

"Сегодняшний день – 9 мая, выглядит очень трагедийным. 75 дней войны, притом что в Кремле думали, что через три дня поставят на колени такую страну, как Украина. Зато происходит все больше трагедий, о которых Россия уже говорит", – сказал Подоляк.

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Он напомнил, что в начале так называемой спецоперации в РФ говорили, что "нет потерь, разбитой техники и убитых солдат".

"Но все это есть, и сегодня об этом уже откровенно говорят. На уровне семей уже появляются вопросы к военно-политическому руководству, дальше они будут только нарастать", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина доведет до конца свою ключевую миссию – денацификацию Российской Федерации.

"Все проблемы России связаны с Украиной. Украина является символом окончания эпохи понтов РФ, с которыми они (россияне. – Ред.) жили в течение последних 20 лет, на протяжении всей каденции господина Путина и его марионеточного президента господина Медведева, который сегодня себя ведет слишком информационно активно", – сказал Подоляк.

Подоляк отреагировал на заявление Путина

В Офисе президента Украины отреагировали на заявление Путина, что Украина и НАТО хотели первыми напасть на Россию. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк написал в Twitter:

"Проговорим еще раз. Страны НАТО не собирались нападать на Россию. Украина не планировала атаковать Крым. Российские военные погибают не защищая свою страну, а пытаясь оккупировать другую. У этой войны не было никаких рациональных причин, кроме болезненных имперских амбиций РФ".

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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