Путин разочаровал россиян речью на 9 мая — Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк низко оценил выступление Путина 9 мая, назвав его речь буквально неуместной. Речь российского лидера была "серым" и банальным набором слов, который не зажигает людей.

Об этом Подоляк рассказал телеведущему Андрею Булгарову в эфире общенационального марафона на YouTube-канале Украина24.

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"Речь Путина – серая и блеклая, если так можно сказать. В ней он пытается доказать, почему он напал на Украину, ведь она занимала 90% всей речи. Новый перл в оправдание войны звучит где-то так: "упреждающий отпор агрессии" , то есть агрессии еще нет, а война уже есть", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что в России создают новояз для живущих в парадигме антиутописта Джорджа Оруэлла.

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"Поэтому и речь была пустой. В ней не было смысла или нужды, Путин выглядел странно", – сказал Подоляк.

По его мнению, Россия проигрывает все что можно – в военном, финансовом и историческом смыслах. Россия точно идет к поражению – это вопрос времени. К сожалению, это еще и вопрос числа наших жертв, которые нам придется заплатить за свободу.

"Сегодняшний день – 9 мая, выглядит очень трагедийным. 75 дней войны, притом что в Кремле думали, что через три дня поставят на колени такую страну, как Украина. Зато происходит все больше трагедий, о которых Россия уже говорит", – сказал Подоляк.

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Он напомнил, что в начале так называемой спецоперации в РФ говорили, что "нет потерь, разбитой техники и убитых солдат".

"Но все это есть, и сегодня об этом уже откровенно говорят. На уровне семей уже появляются вопросы к военно-политическому руководству, дальше они будут только нарастать", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина доведет до конца свою ключевую миссию – денацификацию Российской Федерации.

"Все проблемы России связаны с Украиной. Украина является символом окончания эпохи понтов РФ, с которыми они (россияне. – Ред.) жили в течение последних 20 лет, на протяжении всей каденции господина Путина и его марионеточного президента господина Медведева, который сегодня себя ведет слишком информационно активно", – сказал Подоляк.