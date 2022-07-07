Путин нагло угрожает Украине и мечтает о переговорах

Террориста понесло на встрече в Госдуме

Как обычно, Путин держит всех в 10 метрах от тела / Коллаж "Сегодня"

Международный преступник Владимир Путин высказался по поводу войны в Украине и по поводу переговоров с ним. Он считает, что "Россия еще ничего не начинала всерьез в Украине". Данное заявление хозяин Кремля сделал на встрече с руководителями фракций Госдумы на фоне сообщений Минообороны Украины, что в этой еще "не начавшейся войне" погибли уже почти 37 тысяч российских солдат.

Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24".

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Заявление террориста

"Мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться", – заявил российский диктатор.

Также Путин пожаловался на Запад, который, по его словам, "хочет воевать до последнего украинца".

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока ничего не начинали", — заметил с ухмылкой Путин.

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Выступление Путина перед главами фракций Госдумы было недолгим. На него он пришел с заготовленным на четырех листах текстом, откуда и читал новые угрозы в адрес Украины и западных стран. Судя по всему, написаны фразы были большим штифтом, потому что на чтение по одной бумажке у Путина уходило менее минуты.

Традиционно всех, с кем Путин пришел на встречу, от него держали на расстоянии более 10 метров.

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