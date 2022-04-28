Путин до 2 мая собирается атаковать из Приднестровья – Селезнев

Ближайшая неделя будет сложной

Россия сейчас повышает ставки. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия играет на повышение ставок. Ближайшая неделя будет сложной с точки зрения терактов и диверсий. Так считает военный журналист, экс-спикер Генштаба ВСУ 2014-2017 годов Владислав Селезнев.

Об этом он сказал в эфире проекта FREEДОМ на YouTube-канале "Украина 24".

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Селезнев убежден, ближайшая неделя будет сложной с точки зрения терактов и диверсий. Россия действует по привычному сценарию, пытаясь переложить ответственность и обвинить в совершенном Украину.

"Все действия на территории непризнанной части Молдовы акцентированы на том, чтобы создать напряжение, чтобы обвинить во всех смертных грехах ВСУ и пытаться атаковать на тех или иных участках государственную границу между Молдовой и Украиной. Думаю, Россия именно поэтому сейчас повышает ставки", – сказал он.

Эксперт напомнил, что мы находимся на пороге сакральной даты для Путина и кремлевского режима – 2 мая. Это события 2014 года, поджог протестующих в Одессе на Куликовом поле. Очевидно, что пропаганда попытается обыграть эту дату к годовщине событий, создав напряжение на Юге нашей страны.

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Как пояснил Селезнев, в этом контексте имеют место и ракетные обстрелы железнодорожного объекта через Днестровский лиман недалеко от Затоки.

По его данным, есть серьезные повреждения этой инфраструктуры. Это, в свою очередь, существенно усложняет логистику украинской армии, если нужно будет опрокидывать резервы в западную часть Одесчины".

"Нам есть что переживать, но ТрО, ВСУ на молдавско-украинской границе могут адекватно реагировать на вызовы власти так называемой Приднестровской республики. Вспомните Крым и ОРДЛО, один и тот же сценарий, те же методички. Нам остается делать свое", – подытожил Селезнев.

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