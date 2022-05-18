Прошел самые горячие точки мира и погиб над Киевской областью. История Героя Украины Олега Гегечкори

Офицер мужественно защищал Украину

Полковник Олег Гегечкори был опытным пилотом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский наградил посмертно званием Героя Украины и орденом "За мужество" ІІ степени летчика Олега Гегечкори. За штурвалом пилот был больше 20 лет.

Об этом сообщает АрмияInform.

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История Героя

Как отмечается, полковник Олег Гегечкори был опытным пилотом – провел за штурвалом более 20 лет. До 2014 года он летал в Либерии, Сьерра-Леоне, а также служил в поисковой бригаде.

"Когда сбили наши первые вертолеты, мы сразу начали летать ниже верхушек деревьев. Это позволяло спрятаться за рельефом и выжить. Хотя в документах запрещено летать ниже 15 метров. На Донбассе было много случаев, когда прилетал и думал: "Фух, в этот раз пронесло" – и в Дебальцево садились под обстрелами, и в Волновахе было "жарко", и в Славянске попали под огонь. Но на следующий день просто запускаешь двигатели и работаешь дальше… А как иначе? В стране война! Жена как-то спросила: "Ты что, можешь убить человека?". Ответил ей, что выйти на улицу, забрать кошелек и дать кому-то по голове – не смогу. А вот уничтожить оккупанта, убивающего наших детей, – конечно. А лучше сразу сотню или тысячу оккупантов", – рассказывал он.

Также Олег Гегечкори отмечал, что взлетать и садиться часто приходилось с выключенными фарами, потому что снайперы могли ждать, где угодно.

"Хорошо, если луна светила, чтобы хоть что-то видеть... Помню, как мы вылетели четырьмя вертолетами за ранеными в Амвросиевку. Обещали 60 человек. Прилетаем, а там не 60, а 180. Грузили, как могли – на сиденье, в проходы, друг на друга… Взлетали в полной темноте, поочередно с минимальным интервалом… Потом поочередно садились на небольшом участке в подсолнечниках… Сел, медики подбежали, всех забрали, а уже через минуту на твое место садится другой борт… Такой слаженности ни на каких учениях не увидишь...".

Кроме этого, он рассказывал, что даже все готовая мужчская психика не всегда выдерживала:

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"В Днепр раненого доставили. Темно, дождь... Смотрю, какой-то мусор по кабине разбросан. Начинаю ворчать парню, что у меня в вертолете всегда порядок. Толкаю какой-то пакет ногой, и вдруг раненый говорит: "Командир, это моя нога...". И тут замечаю, что оторванная нога до сих пор в берце. Быстро все сложил, извинился, но этот случай вряд ли когда-нибудь выйдет у меня из головы".

Офицер также рассказывал, как коллеги удивили его героизм и патриотизм.

"Война показала, кто чего стоит. Ходишь рядом с собратьями, общаешься, с виду – обычные люди. А когда надо, сжимают зубы и делают невозможное. Многие летали в гражданской авиации с зарплатой по 10 тысяч долларов и решили вернуться. Честь и хвала, что тут еще скажешь. Честно скажу: сначала думал, что поговорят и на этом все закончится, но нет... Буквально требовали в военкоматах, чтобы их снова призвали! А штурманы что вытворяли? Максимально быстро принимали решения, часто спасали своими действиями весь экипаж, да еще заносили раненых, погибших… А молодежь? У них настолько горят глаза к летному делу!".

Как отмечается, полковник мужественно защищал страну до последнего и погиб в марте в небе над Киевской областью во время боевого вылета.

Посмертно летчик наградили званием Героя Украины (указ Президента Украины от 8 мая 2022 года) и орденом "За мужество" II степени (указ Президента Украины от 14 марта 2022 года).

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