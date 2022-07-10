Пропаганда проиграла. Россияне показали использование "Точки-У" в Украине (видео)

В Москве настойчиво пытаются доказать, что этих ракетных комплексов нет на вооружении армии РФ

Россияне показали "Точки-У" в Украине, несмотря на ложь российских пропагандистов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы России продолжают активно применять в Украине свои тактические ракетные комплексы "Точка-У", несмотря на неоднократные заявления о неиспользовании этих комплексов в ходе полномасштабного вторжения в нашу страну.

Об этом сообщает "Милитарный".

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Россияне публикуют доказательства этого в социальных сетях. Правда, фото и видео впоследствии удаляют.

Так, недавно в социальной сети Telegram в российской группе "Росич" было опубликовано видео с работой российского комплекса "Точка-У" в Украине. Комплекс имел тактический опознавательный знак в виде латинской буквы "Z" и русский флаг.

Однако вскоре администраторы группы удалили видео с использованием комплекса в Украине.

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Где зафиксировали "Точку-У"

В сети появилось видео работы комплекса в Луганской области. На видео видно, как россияне передислоцируют ракетные комплексы на оккупированной территории.

В колонне заметны пусковые установки и транспортно-зарядные машины из состава тактически ракетного комплекса "Точка-У". Видео проезда шести машин комплекса с маркировкой "V" было снято на автостанции Лутугино в Луганской области.

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Еще не первые доказательства применения ракетных комплексов "Точка-У" с начала войны. Например, 6 марта 2022 года была обстреляна территория Украины с использованием ракет этого комплекса. Двигатель от ракеты 9М79М обнаружили возле села Деснянка, Черниговской области.

Напомним, именно ракетами из этого комплекса российские террористы ударили по вокзалу в Краматорске 8 апреля, в результате чего погибли 52 человека. Однако тогда Москва заявила, что комплекс "Точка-У" давно снят с вооружения армии РФ.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты самостоятельно преподают в соцсетях материалы для международного суда над ними по фактам совершения военных преступлений.