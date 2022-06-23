Приговоренный в "ДНР" к смертной казни британец позвонил близким и попрощался

Великобритания еще не предпринимала попыток вести переговоры

Британскому бойцу сообщили, что казнь будет приведена в исполнение. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пленный британец Эйден Эслин, который защищал Украину от российских оккупантов, заявил, что его казнят в "ДНР". Поговорив с семьей по телефону, военный сообщил: ему сказали, что "время уходит".

Об этом пишет The Telegraph.

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"Время уходит"

Британскому бойцу, приговоренному к смертной казни, сообщили, что приговор будет приведен в исполнение.

Эйден Эслин, 28 лет, и Шон Пиннер, 48 лет, были захвачены в плен в осажденном Мариуполе в апреле после того, как их подразделение сдалось. Военные сдерживали российскую армию в течение 48 дней.

Издание пишет, что оба были осуждены "Верховным судом ДНР" за попытку "насильственного захвата власти".

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"Мужчинам сказали ожидать расстрела после того, как они признали себя виновными в "наемничестве и террористической деятельности". В среду вечером семья Эслина сообщила Би-би-си, что его похитители сообщили ему, что Великобритания еще не предпринимала никаких попыток вести переговоры от его имени", – говорится в сообщении.

Памела Холл, бабушка Эслина, рассказала, что семья говорила с ним по телефону. В разговоре военный сообщил: ему сказали, что "время уходит".

"Нет слов, просто нет слов. Это должно быть худшим кошмаром для всех, когда члену вашей семьи угрожают таким образом. Эйден был очень расстроен, когда сегодня утром позвонил своей матери. Суть в том, что Эйден сказал, что "ДНР" сообщила ему, что никто из Великобритании не вступал в контакт и что он будет казнен", – сказала она Би-би-си.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что на Донбассе были взяты в плен "денацификаторы" с вентилятором и чайником. Также президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кто руководит процессом освобождения украинских пленных.