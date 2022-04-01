При освобождении Бучи погиб экс-мэр Смелы Алексей Цыбко

Бывший капитан сборной Украины по регби участвовал в боях под Киевом

Алексей Цыбко погиб в бою под Киевом. Фото: коллаж "Сегодня"

Под Киевом во время выполнения боевой задачи погиб бывший мэр Смелы, экс-капитан сборной Украины по регби Алексей Цыбко. Об этом в Facebook сообщила его крестница Анастасия Герасименко.

По ее словам, Цыбко погиб 31 марта во время освобождения от российских оккупантов города Бучи.

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"Вчера, освобождая город Буча от рашистов погиб настоящий мужчина, настоящий воин и патриот нашего государства, мой крестный отец Цыбко Алексей. Вечная память тебе. Ты был настоящий, открытый, добрый. Я горжусь, что ты был моим крестным. Спасибо тебе за все. Прощай, Леша. Алексей Цыбко", – написала Герасименко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Бучу небезопасно возвращаться, поскольку и жилые дома, и даже тела погибших заминированы.

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В свою очередь Министерство обороны Украины разместило видео разрушенной Бучи, по которому эвакуированные горожане пытались узнать, что произошло с их домами.