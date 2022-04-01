Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

При освобождении Бучи погиб экс-мэр Смелы Алексей Цыбко

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 апреля, 16:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывший капитан сборной Украины по регби участвовал в боях под Киевом
Алексей Цыбко погиб в бою под Киевом. Фото: коллаж "Сегодня"
Алексей Цыбко погиб в бою под Киевом. Фото: коллаж "Сегодня"

Под Киевом во время выполнения боевой задачи погиб бывший мэр Смелы, экс-капитан сборной Украины по регби Алексей Цыбко. Об этом в Facebook сообщила его крестница Анастасия Герасименко.

По ее словам, Цыбко погиб 31 марта во время освобождения от российских оккупантов города Бучи.

Реклама

"Вчера, освобождая город Буча от рашистов погиб настоящий мужчина, настоящий воин и патриот нашего государства, мой крестный отец Цыбко Алексей. Вечная память тебе. Ты был настоящий, открытый, добрый. Я горжусь, что ты был моим крестным. Спасибо тебе за все. Прощай, Леша. Алексей Цыбко", – написала Герасименко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Бучу небезопасно возвращаться, поскольку и жилые дома, и даже тела погибших заминированы.

Реклама

В свою очередь Министерство обороны Украины разместило видео разрушенной Бучи, по которому эвакуированные горожане пытались узнать, что произошло с их домами.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 12:00 1 апреля
1
Личный состав 17700
Личный состав
2
Самолеты 143
Самолеты
3
Вертолеты 131
Вертолеты
4
Танки 625
Танки
5
ББМ 1751
ББМ
6
Артиллерия 316
Артиллерия
7
Средства ПВО 54
Средства ПВО
8
РСЗО 96
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 85
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1220
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Полковник Баранюк Владимир – командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая сейчас защищает Мариуполь. Организовал круговую оборону города-героя. Благодаря его профессионализму не допустили прорыва боевых порядков. За личное мужество и эффективные действия по отражению атак врага получил звание Герой Украины.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Игорь Сухих - ветеран АТО, доброволец теробороны; мастер спорта международного класса по военно-спортивному многоборью и рукопашному бою - чемпион Европы и мира. С первых дней вторжения пошел защищать родной Ирпень. Рискуя жизнью, спас более 20 земляков, погиб в неравном бою недалеко от своего дома.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
24,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
25,98
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять