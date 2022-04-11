Пострадали и мирные, и военные – что происходит в Мариуполе после вероятной химатаки

Сброс вещества был с беспилотного летательного аппарата

Военнослужащие пытаются установить, что произошло. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты использовали в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Сейчас военные пытаются установить, что было использовано.

Об этом сообщил корреспондент "Сегодня" во время телемарафона.

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Что происходит

"Сейчас военнослужащие пытаются установить, что было использовано. Пока что оказывается помощь пострадавшим – как мирным жителям, так и военным. Наблюдаются последствия – это произошло буквально 1,5 часа назад", – сказал он.

По словам корреспондента, сброс вещества был с беспилотного летательного аппарата:

"Жестокость и цинизм с каждым днем все выше. Кажется, что этому нет предела, но, к сожалению, мы фиксируем, что это происходит по геометрической прогрессии. С каждым днем эта жестокость российских оккупационных войск растет – это подтверждают местные жители, которым удается вырваться из города".

Напомним, представитель так называемой "народной милиции ДНР" Эдуард Басурин 11 апреля заявил, что против защитников Мариуполя могут быть задействованы "химические войска".

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