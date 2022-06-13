Посол Великобритании побывала в Гостомеле: какие следы оккупации ее поразили (фото)

Мелинда Симмонс рассказала о том, что увидела в поселке

Посол рассказала о граффити российских войск в одном из зданий в Гостомеле. / Фото: Коллаж: Сегодня

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс посетила Гостомель Киевской области, где увидела граффити в одном из зданий, в котором находились российские оккупанты.

Об этом она сообщила у себя на странице в Twitter.

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"Немного прозрения"

"Показаны граффити российских войск в здании, которое они занимали ненадолго. "Скоро домой?" – говорит один. У другого есть два подхода к логотипу Nike. Третье "Sorry" намазано рядом с огромной дырой в стене. Это не искусство. Но это немного прозрения", – отметила посол.

I visited Gostomel. Shown troops graffiti in a building they occupied for a short while. Home soon? says one. Another has 2 goes at the Nike logo. A 3rd sorry daubed next to a huge hole in the wall. Its not art. But it is a bit of an insight. pic.twitter.com/YyRW8QATGH — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 13, 2022

Ранее Мелинда Симмонс рассказала, что в Кремле надеются, что западные страны устанут от войны и перестанут активно поддерживать ВСУ. А осенью президент РФ Владимир Путин сможет прибегнуть к шантажу. Также она заявляла, что российские оккупанты сделали изнасилование своим "оружием войны".