Посол Великобритании побывала в Гостомеле: какие следы оккупации ее поразили (фото)

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс посетила Гостомель Киевской области, где увидела граффити в одном из зданий, в котором находились российские оккупанты.

Об этом она сообщила у себя на странице в Twitter.

I visited Gostomel. Shown troops graffiti in a building they occupied for a short while. Home soon? says one. Another has 2 goes at the Nike logo. A 3rd sorry daubed next to a huge hole in the wall. Its not art. But it is a bit of an insight. pic.twitter.com/YyRW8QATGH