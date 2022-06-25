Попы из России начали сжигать книги в Мариуполе

ЧП произошло в библиотеке храма Петра Могилы

В Мариуполе попы устроили пожар. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мариуполе изъяли и сожгли всю обширную библиотеку храма УПЦ Петра Могилы, которую собрали волонтеры и благотворители. Это произошло после визита московских агентов ФСБ в рясах. Поджег случился по наводке и содействию попов РПЦ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, библиотека содержала несколько уникальных экземпляров украиноязычных изданий, которые теперь утрачены навсегда.

Храм Петра Могилы построен при поддержке горожан и внесен в Книгу рекордов Гиннеса Украины, содержащую самую большую петриковскую роспись.

"Сейчас оккупанты решают вопрос по поводу сноса или переформатирования в соответствии с канонами РПЦ", – подчеркнул Андрющенко.

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Библиотека в храме до прихода "русского мира". Фото: Петр Андрющенко

Позор патриарха Кирилла

Внесенный в санкционный список Великобритании глава Русской православной церкви Кирилл (в миру Владимир Гундяев) упал во время освящения храма в Новороссийске. Он поскользнулся на мраморном полу. В этот момент все бросились "спасать" Гундяева. Вероятно, патриарха настигла карма за его высказывания об украинцах.

На опубликованном в Сети видео можно увидеть, как Гундяев поскользнулся на мраморном полу во время литургии. Как сообщил протодиакон Андрей Кураев, он ушибся спиной о ребро кафедры.

"Неприятный казус произошел сегодня на освящении храма в Новороссийске. После окончания освящения храма при сходе с кафедры упал патриарх Кирилл, поскользнувшись на дорогом мраморном полу. Не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни стоящие рядом епископы. Патриарх ушибся спиной о ребро кафедры. Литургия продолжилась. Митрополит Григорий и местный епископ Феогност виновато смотрят исподлобья на патриарха и ждут реакции. Но виноваты коронавирусные ограничения, из-за которых патриарх не разрешает прикасаться к себе и поддерживать на ступеньках", – заявил Кураев.

Реакция Гундяева

"То, что я сегодня упал — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился", — прокомментировал свое падение патриарх Кирилл.

Ранее сайт "Сегодня" собрал самые интересные мемы с неуклюжим патриархом Кириллом.