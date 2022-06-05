Война
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обстрелы городов Украины ❗ Угроза котла на Донбассе 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Полшага до ядерного взрыва. Ракеты РФ едва не попали по Южно-Украинской АЭС

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 июня, 09:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По предварительной информации, ракета была выпущена в сторону Киева, где с утра раздались взрывы
Над Южно-Украинской АЭС пролетела ракета. Фото: коллаж "Сегодня"
Над Южно-Украинской АЭС пролетела ракета. Фото: коллаж "Сегодня"

5 июня Россия совершила очередной акт ядерного терроризма. В 5:30 утра российская крылатая ракета, похожая на ракету типа "Калибр", пролетела очень низко над Южно-Украинской АЭС. Вероятно, эта ракета была выпущена в сторону Киева, где сегодня с утра раздались взрывы.

Об этом сообщает Энергоатом.

Реклама

В настоящее время Россия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности украинских АЭС и грозит всему миру новой ядерной катастрофой.

"Оккупанты до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации", – подчеркнули в ведомстве.

Реклама

Момент пролета российской ракеты над Южно-Украинской АЭС

Ракетный удар по Киеву

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в Дарницком и Днепровском районах столицы. Они прогремели около 6 утра.

Также взрывы были слышны в Броварах и Васильковском районе. Воздушная тревога была объявлена в 5 утра. Позже мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что взрывы были недалеко от города, но саму местную громаду не задело.

Реклама

В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры Киева нет. Одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам.

Кроме того, утром над Обуховским районом Киевской области силами ПВО сбита российская ракета. Предварительно – травмированных и разрушений нет.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Хроника обстрелов
Война в Украине из космоса
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Помощь во время войны
Наши деньги
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:45 5 июня
1
Личный состав 31150
Личный состав
2
Танки 1381
Танки
3
ББМ 3392
ББМ
4
Артиллерия 686
Артиллерия
5
Средства ПВО 95
Средства ПВО
6
РСЗО 207
РСЗО
7
Самолеты 210
Самолеты
8
Вертолеты 175
Вертолеты
9
БПЛА 548
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2360
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Офицер-чемпион… Олег Ленюк – младший лейтенант Отдельной президентской бригады им. гетмана Богдана Хмельницкого, многократный чемпион Украины и вице-чемпион Европы по рогейну (разновидность спортивного ориентирования). Погиб смертью храбрых под Харьковом, прикрывая побратимов. Ему было 23 года. Похоронен на Аллее Славы в Черновцах.

История героя
Непокоренные
Кирилл Яшар оглы Агасиев – старший лейтенант ВСУ, командир взвода 92-й отдельной механизированной бригады. Группа под командованием офицера азербайджанского происхождения во время разведки местности у села Малая Рогань (Харьковская обл.) уничтожила технику оккупантов, раскрыв позиции врага. Герой Украины.
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29720.9

Binance Coin (BNB)

297.66

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

62.9

Theta (THETA)

1.19

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.28

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять