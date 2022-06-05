Полшага до ядерного взрыва. Ракеты РФ едва не попали по Южно-Украинской АЭС

По предварительной информации, ракета была выпущена в сторону Киева, где с утра раздались взрывы

Над Южно-Украинской АЭС пролетела ракета. Фото: коллаж "Сегодня"

5 июня Россия совершила очередной акт ядерного терроризма. В 5:30 утра российская крылатая ракета, похожая на ракету типа "Калибр", пролетела очень низко над Южно-Украинской АЭС. Вероятно, эта ракета была выпущена в сторону Киева, где сегодня с утра раздались взрывы.

Об этом сообщает Энергоатом.

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В настоящее время Россия продолжает создавать угрозы ядерной безопасности украинских АЭС и грозит всему миру новой ядерной катастрофой.

"Оккупанты до сих пор не понимают, что даже малейший обломок ракеты, который может попасть в работающий энергоблок, может вызвать ядерную катастрофу и утечку радиации", – подчеркнули в ведомстве.

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Момент пролета российской ракеты над Южно-Украинской АЭС

Ракетный удар по Киеву

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы в Дарницком и Днепровском районах столицы. Они прогремели около 6 утра.

Также взрывы были слышны в Броварах и Васильковском районе. Воздушная тревога была объявлена в 5 утра. Позже мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что взрывы были недалеко от города, но саму местную громаду не задело.

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В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры Киева нет. Одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам.

Кроме того, утром над Обуховским районом Киевской области силами ПВО сбита российская ракета. Предварительно – травмированных и разрушений нет.

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