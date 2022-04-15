"Полезла не в свое дело и получила": Ким рассказал, что сейчас происходит с Россией

По его словам, сейчас в Москве принимают решение, как действовать дальше

Виталий Ким рассказал, что происходит в России на данном этапе войны. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия после вторжения в Украину понимает, что полезла не в свое дело и сейчас думает, что делать дальше. В то же время, в Москве не хотят опозориться перед соседними странами.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в видеообращении.

Реклама

Он решил завуалировать рассказ о войне России против Украины, используя такой художественный прием, как аллегория.

"Представьте себе идет такой здоровый парень, бухое быдло. Идет домой в футболке (с надписями, – ред.) Z, "деды воевали". Идет и думает "что бы мне кому еще доказать". И в соседнем дворе сидит мальчик, обыкновенный, красивый, с девочкой договаривается, "Большая стройка" девочку зовут. Почти договорился в кино уже пойти, своей жизнью живет, планы на вечер. И парень говорит "О, иди сюда. И че ты тут сидишь?" и как положено "Ты с какого района? Че ты здесь забыл? Тут все мое". Драка. И мальчик такой стройненький, обыкновенный, красивенький, как навалял этому быдлу. Юшка из носа течет, на коленках стоит. И в этой позиции смотрит, что лежит рядом здоровый камень. Обидно, что какой-то, как он считал, лох навалял. За камень такой смотрит и принимает решение – вроде же не прав, но со всех окон на него смотрят соседи. И думает "Сейчас выиграю, но соседи ж поймут, что я не прав, что я быдлятина". А проигрывать не хочется. А парниша еще такой руку тянет и говорит "Ну бывает, ну получил мзды, но признайся, что не прав и конфликт исчерпан, давай разойдемся", – рассказал Ким.

Он считает, что сейчас Россия находится именно в этой позиции.

"(РФ – ред.) была не права и полезла не в свое дело, получила мзды, у которой рядом лежит огромный камень. И принимает решение, что сейчас сделать", – сказал Ким.

Реклама

Ранее мы писали: