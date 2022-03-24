Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

"Похоронки" подействовали: россиянки устроили протест из-за отправки родных в Украину

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 марта, 16:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Женщины перекрыли движение на дороге, их задержала полиция
Женщины протестовали против замалчивания информации о своих близких, воюющих в Украине
Женщины протестовали против замалчивания информации о своих близких, воюющих в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Карачаево-Черкесской республике России женщины перекрыли дорогу, требуя информацию о своих родных, отправленных на войну против Украины.

Как сообщает сайт "Свободный Идель-Урал", в станице Зеленчукской 20 марта шесть женщин перекрыли проезжую часть на мосту через реку Хуса. Они остановили движение транспорта в качестве протеста.

Реклама

Полицией были задержаны протестующие – 29-летняя Айшат Кипкеева, 29-летняя Альбина Гочияева, 55-летняя Асият Гочияева, 61-летняя Патия Байчорова, 35-летняя Фатима Кипкеева и 30-летняя Лилия Гочияева.

В отношении женщин составлены протоколы по административной статье о нарушении правил проведения митинга.

Данную информацию прокомментировал в Facebook советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Реклама

Он уточнил, что основным требованием митингующих было: предоставить информацию об их родственниках, проходящих военную службу по контракту в в/ч-01485 Министерства обороны РФ. Войсковая часть дислоцируется в станице Сторожевая-2 Зеленчукского района Карачаево-Черкессии.

По словам протестующих, их родственников из этой войсковой части отправили на войну в Украину. Связь с ними пропала и женщины не могли их найти.

"Похоронки из Украины начали делать свое дело. Матери России стали объединяться и требовать вернуть своих детей домой. Продолжим с утроенными усилиями посылать в путинско-фашисткую РФ правду, про то сколько русских парней были уничтожены в Украине по прихоти их бесноватого диктатора", – пишет Геращенко.

На войне против Украины погибли уже 15 600 военных РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 15 600 человек. Об этом пишет Генштаб ВСУ.

Реклама

Потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 15 600 человек;
  • танков ‒ 517 ед.;
  • боевых бронированных машин – 1578 ед.;
  • артиллерийских систем – 267 ед.;
  • РСЗО – 80 ед.;
  • средства ПВО – 47 ед.;
  • самолетов – 101 ед. (по данным Воздушных сил – 105 – ред.);
  • вертолетов – 124 ед.;
  • автомобильной техники – 1008 ед.;
  • корабли/катера – 4 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 70;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42;
  • специальная техника – 15.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на 09:00 24 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
15800
2
Самолеты Самолеты
108
3
Вертолеты Вертолеты
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артиллерия Артиллерия
280
7
Средства ПВО Средства ПВО
47
8
РСЗО РСЗО
82
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катера Катера
4
12
Транспорт Транспорт
1033
Подробнее
Истории подвигов
Василий Штефко - солдат-доброволец, рота огневой поддержки 128-й горно-штурмовой бригады. Потерял обе ноги на производстве (у него - протезы), но это не остановило 55-летнего мужчину пойти в военкомат и убедить всех, что он будет полезен в защите родины: "Просто не смог сидеть дома. Как и мой отец, который в 1941-м, когда ему было 15, соврал, что уже совершеннолетний, и пошел на фронт"... Жена и 11-летняя дочь ждут воина с победой.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Лейтенант Пантелюк Сергей - командир взвода. Вместе со своими бойцами встретил колонну танков близ Равнополья (Черниговщина), сумел уничтожить бронетехнику врага и остановил наступление. Получил ранение, несовместимое с жизнью… В этот же день жена родила ему дочь, которую он так и не успел увидеть. Но она точно будет гордиться отцом, Героем Украины.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Цитата дня

Решение России перевести расчеты за газ в рубли – это попытка укрепить рубль и объявить экономическую войну Европейскому Союзу.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Как Путин пошел ва-банк
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
22,37
-
33,40
37,00
25,00
-
33,29
36,99
25,98
-
33,41
37,04
26,00
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
22,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять