"Похоронки" подействовали: россиянки устроили протест из-за отправки родных в Украину

Женщины перекрыли движение на дороге, их задержала полиция

Женщины протестовали против замалчивания информации о своих близких, воюющих в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Карачаево-Черкесской республике России женщины перекрыли дорогу, требуя информацию о своих родных, отправленных на войну против Украины.

Как сообщает сайт "Свободный Идель-Урал", в станице Зеленчукской 20 марта шесть женщин перекрыли проезжую часть на мосту через реку Хуса. Они остановили движение транспорта в качестве протеста.

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Полицией были задержаны протестующие – 29-летняя Айшат Кипкеева, 29-летняя Альбина Гочияева, 55-летняя Асият Гочияева, 61-летняя Патия Байчорова, 35-летняя Фатима Кипкеева и 30-летняя Лилия Гочияева.

В отношении женщин составлены протоколы по административной статье о нарушении правил проведения митинга.

Данную информацию прокомментировал в Facebook советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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Он уточнил, что основным требованием митингующих было: предоставить информацию об их родственниках, проходящих военную службу по контракту в в/ч-01485 Министерства обороны РФ. Войсковая часть дислоцируется в станице Сторожевая-2 Зеленчукского района Карачаево-Черкессии.

По словам протестующих, их родственников из этой войсковой части отправили на войну в Украину. Связь с ними пропала и женщины не могли их найти.

"Похоронки из Украины начали делать свое дело. Матери России стали объединяться и требовать вернуть своих детей домой. Продолжим с утроенными усилиями посылать в путинско-фашисткую РФ правду, про то сколько русских парней были уничтожены в Украине по прихоти их бесноватого диктатора", – пишет Геращенко.

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