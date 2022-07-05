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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Подоляк рассказал о грандиозных потерях оккупантов в Украине

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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5 июля, 16:16
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Ежедневно из строя выбывают более полутысячи захватчиков
Подоляк раскрыл реальную картину с потерями в армии РФ / Коллаж "Сегодня"
Подоляк раскрыл реальную картину с потерями в армии РФ / Коллаж "Сегодня"

Реальные потери России в бессмысленной войне с Украиной намного больше, чем официально признанные цифры даже Минобороны Украины.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью российскому независимому изданию "Медуза".

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Что известно

По словам Подоляка, потери России в этой войне составляют до 115 000 убитыми и ранеными.

"Первые полтора месяца у них могло погибать до тысячи человек . Сейчас идут позиционные потери, примерно сопоставимые с нашими, то есть они в день теряют по 100–200 человек погибшими. Раненые и санитарные потери у них по 600–700 человек. На мой взгляд, сегодня совокупные потери ЧВК и российской армии вместе с санитарными потерями (раненые, убитые, покалеченные) — это порядка 80 тысяч", – сообщил Подоляк.

Также представитель Банковой отметил, что российское командование такая ситуация устраивает.

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"Конечно, они сейчас очень довольны. Когда ты теряешь тысячу человек в день и когда ты теряешь сто человек в день, это немножко разные вещи. Они считают, что они уже воюют успешно. Мы же считаем, что потери сто человек в день — плохая тактика для нас. Мы хотим максимально минимизировать свои потери", – отметил Подоляк.

Обстановка

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