Подоляк рассказал о грандиозных потерях оккупантов в Украине

Реальные потери России в бессмысленной войне с Украиной намного больше, чем официально признанные цифры даже Минобороны Украины.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью российскому независимому изданию "Медуза".
Что известно
По словам Подоляка, потери России в этой войне составляют до 115 000 убитыми и ранеными.
"Первые полтора месяца у них могло погибать до тысячи человек . Сейчас идут позиционные потери, примерно сопоставимые с нашими, то есть они в день теряют по 100–200 человек погибшими. Раненые и санитарные потери у них по 600–700 человек. На мой взгляд, сегодня совокупные потери ЧВК и российской армии вместе с санитарными потерями (раненые, убитые, покалеченные) — это порядка 80 тысяч", – сообщил Подоляк.
Также представитель Банковой отметил, что российское командование такая ситуация устраивает.
"Конечно, они сейчас очень довольны. Когда ты теряешь тысячу человек в день и когда ты теряешь сто человек в день, это немножко разные вещи. Они считают, что они уже воюют успешно. Мы же считаем, что потери сто человек в день — плохая тактика для нас. Мы хотим максимально минимизировать свои потери", – отметил Подоляк.
Обстановка
- Согласно данным Генштаба ВСУ на утро 5 июля, в Украине уже погибло 36 350 российских солдат.
- Также подчитано, что за четыре месяца оккупации острова Змеиный российские военные потеряли тамтехники на более чем $900 млн.
- 30 июня оперативное командование "Юг" подтвердило информацию о том, что российские оккупанты покинули остров Змеиный в ночь на 30 июня. После атак ВСУ противник наспех эвакуировал остатки гарнизона.
- В конце июня военный Десантно-штумовых войск (ДШВ) Назар из "Иглы" приземлил российский вертолет. Теперь у оккупантов минус еще один Ка-52 "Аллигатор".