Подоляк рассказал, как парадоксально может закончиться война

Очень многое зависит от настроений внутри России

Подоляк рассказал несколько сценариев / Коллаж "Сегодня"

Война не обязательно затянется до зимы. Военные действия на территории Украины могут закончится довольно неожиданно и не благодаря проигрышу Российской Федерации на Донбассе.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире общенационального телемарафона на канале "Украина 24".

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"Война может быть парадоксальной. То есть в любой момент она может закончится, однако обязательно на условиях Украины. Это необходимо понимать. Она может закончится и через месяц, а может закончится до зимы. Потому что война это не только математика на поле боя – сколько есть выстрелов у нас, сколько есть у Российской Федерации. Сегодня к сожалению на востоке мы имеем определенную концентрацию у россиян ресурсов, в первую очередь техники и военных. И конечно имеет очень интенсивные военные действия. Завтра у нас будет больше ресурсов, с которыми нам помогут наши партнеры и тогда математика будет другой. Однако кроме математики война имеет еще психологию", – отметил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента Украины, очень многое зависит от ситуации внутри России.

"Много факторов, которые влияют на внутренний мир РФ. Они уже сегодня являются изгоями. Они уже сегодня имеют мощное санкционное давление. Они уже сегодня репутационо выглядят никчемно. И все это провоцирует у них внутреннюю панику. У них уже идут конфликты. И много таких факторов могут привести к тому, что война парадоксально быстро закончится за счет внутреннего конфликта в той же Российской Федерации. Или мы получим дополнительно что-то из возможностей, которые предоставят Украине больше того, за счет чего мы можем выиграть войну. Поэтому я бы не брал линейный календарный план", – отметил Подоляк.

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