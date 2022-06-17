Подготовка к наступлению? В Беларуси раздали повестки и начали обучение с военнообязанными

Учения будут продолжаться почти месяц

В Беларуси проводят военные учения/Фото: коллаж: "Сегодня"

Военнообязанным гражданам Беларуси уже раздали повестки. Они должны прийти в военкоматы.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире YouTube-канала "Фейгин LIVE".

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Жданов рассказал, что эти учения будут продолжаться до 8 июля. Также к этому времени Беларусь закрыла свое воздушное пространство, хотя в эту страну и так уже никто не летает.

"В Беларуси начались учения с военкоматами и там военкоматы разослали сегодня повестки. Они будут проводить обучение по мобилизации военнообязанных", — сказал Жданов.

Военный эксперт отметил, что мужчины должны прийти в военкоматы 17-18 июня.

Угроза нападения Беларуси

Сохраняется угроза вторжения в нашу страну вражеских войск со стороны Беларуси. Именно поэтому 15 июня президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего, где выработались превентивные меры, чтобы не допустить быстрого продвижения войск противника. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Говорит великий Львов".

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"Вчера (15 июня – Ред.) президент собрал ставку, и проговаривался именно этот вопрос – вопрос Беларуси. Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны – что происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы. Все это находится на контроле нашего президента, и ставка вчера именно на этот счет работала довольно долго. И я считаю, что достаточно эффективно. В результате есть поручение – сейчас будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут проходить повторные вызовы для нашей страны", – раскрыл в эфире далеко не все детали Алексей Данилов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, начнет ли Россия новое наступление с участием Беларуси. Также мы писали, что Жданов рассказал об угрозе наступления Беларуси с нового направления.