По Николаеву прокатилась серия мощных взрывов: что происходит (обновлено)

Сегодня Николаев подвергся обстрелу со стороны российских военных. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram-канале.
"В Николаеве раздаются мощные взрывы. Пройдите в укрытие. Будьте максимально осторожны", – написал он.
По его словам, в городе объявлена угроза артиллерийских обстрелов.
В 11:15 было официально объявлено об угрозе артиллерийского обстрела.
В 11:24 в Николаеве объявлена воздушная тревога.
14:09 Обновлено. С территории Херсонской области российские военные выпустили по Николаеву три крылатые ракеты наземного базирования. Попадание произошло в производственную и социальную инфраструктуру города, ранено одно гражданское лицо, подробности уточняются.
По Одесской области враг выпустил 2 крылатые ракеты, которые успешно ликвидированы силами противовоздушной обороны.
Ситуация в Николаевской области и Николаеве
- В Николаевской области ночью оккупанты обстреляли поселок Березнеговатое и село Новониколаевка. В результате вражеских ударов повреждены жилые дома и сельскохозяйственная техника.
- 22 июня российские войска запустили по Николаеву семь ракет. В результате обстрелов произошел масштабный пожар на территории частного предприятия, где хранилось подсолнечное масло.
- 17 июня ударили ракетами по Николаеву, пострадали мирные жители.
- 15 июня российские оккупанты обстреляли из артиллерии многоквартирный жилой дом в Николаеве, мирные жители получили ранения.
- В Николаеве российские оккупанты уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине.