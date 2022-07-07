По Краматорску оккупанты ударили ракетой, есть жертвы

Горожан призывают оставаться в укрытиях

Краматорск обстреляли ракетами / Фото: Коллаж: Сегодня

По Краматорску был нанесен ракетный удар. Сообщается, что есть погибшие. Это подтвердил мэр города Александр Гончаренко на своей странице в Facebook.

"Авиаракетный удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. Выясняем последствия, работают спасательные службы. Оставайтесь в укрытии, опасность не миновала", — написал он.

Ракетные обстрелы украинских городов

Российские оккупанты в ночь на 1 июля ударили по Одесской области самолетами стратегической авиации. В Сергеевке Белгород-Днестровского района одна ракета попала в 9-этажное здание, вторая – в базу отдыха.

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В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд на 9 этажей. Удар был такой силы, что выбило окна в соседних домах. В результате атаки по меньшей мере 20 человек погибли, 38 были ранены.

27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. Удар пришелся в торговый центр "Амстор", где в то время находилось много посетителей. В результате ракетного удара погибли 19 человек, 62 человека пострадали.