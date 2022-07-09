Пламенный привет от героических защитников! В Мариуполе оккупанты подорвались на ММК им. Ильича

Криворукое разминирование отправило трех российских саперов сразу в труппу Кобзона

Оккупанты попали на уловку украинских защитников. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

В субботу, 9 июля, в захваченном Мариуполе раздался взрыв, который услышали все жители города. Это произошло в 5:56 утра в районе ММК им. Ильича. Вздрогнули центр, жилые микрорайоны 17, 23 и даже Сартана.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Реклама

"Оккупанты умалчивают и понятно почему. Еще один горячий привет передал оккупантам от нашего Героического Гарнизона Мариуполя. Криворукое разминирование отправило трех российских саперов сразу в труппу Кобзона", – рассказал он.

Андрющенко отметил, что Мариуполь продолжает возмездие и мстит даже таким образом.

"Многие слышали самолет перед взрывом, но это скорее форма ПТСРа мариупольцев", – добавил советник мэра.

Ситуация в Мариуполе

Российские оккупанты захватили в Мариуполе два иностранных судна — либерийской компании Smarta Shipping и панамское Blue Star. Захватчики заявили, что теперь это "государственная собственность".

Также сообщалось, что Россия превратила Мариуполь в гетто, где без необходимой медицинской помощи и лекарств умирают украинцы.

Недавно на российском Первом канале вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как оккупанты воруют украинскую продукцию из Мариупольского порта. Согласно озвученной информации, сначала захватчики намерены вывезти украинский металл, а затем зерно.

Оккупанты начали делить имущество мариупольских предприятий, уцелевших при обстрелах города. Вскоре оборудование могут вывезти на российские заводы, а оставшееся распилить на металлолом.

После оккупации Мариуполя более 10 тысяч жителей города попали в тюрьмы так называемой "ДНР", где их держат фактически в концлагерных условиях.