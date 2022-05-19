Пионтковский предупредил Украину о новой угрозе со стороны России и Запада

Со стороны некоторых западных союзников наблюдается отказ от позиции дожимания России до полного освобождения украинских территорий и этому срочно должен противодействовать Киев.
Об этом российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский заявил в интервью с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24".
Мнение
"Ранее я предложил украинскому руководству принять заявление по поводу кампании "Не унижайте Россию". Они считают унизительными требования украинской стороны – украинского определения победы – восстановление территориальной целостности Украины. Вот Кулеба недавно подтвердил, хорошо бы, чтобы президент Зеленский поставил точку в этой дискуссии – что целью Украины в этой войне является полное восстановление ее территориальной целостности и возвращение всех территорий к границам до 2014 года. И что украинское руководство и общество просто возмущено раздающимися среди наших западных союзников оценками такого требования Украины", – говорит российский журналист.
По его мнению, если не сделать подобное заявление сейчас, далее лоббисты Кремля будут давить на свои группы влияния в западных странах, включая США, а те, в свою очередь будут давить на Банковую.
"Это основное и естественное требование Украины. Необходимо это заявление сделать, потому что я уже чувствую – завтра начнется давление со стороны европейских стран и очень большое давление будет оказано на Байдена пропутинской группировкой внутри администрации "Давайте сейчас не будем требовать возврата Крыма, это потом дипломатическим путем, а сейчас самое главное остановить войну"... А эти заявления о том, что Украина срывает переговоры – это как раз подыгрывание Москве такой позицией Запада. Или сегодня нужно заявить о целях Украины в этой войне или завтра Украина столкнется с давлением, может быть, даже и США", – считает Андрей Пионтковский.
И вообще, по словам российского политического деятеля, переговоры с Москвой можно вести только на предмет ее капитуляции.
Обстановка
- Уже сейчас возникают вопросы по поводу медленного противодействия западных стран России. Например, США не спешат отправлять по запросу Киева дальнобойные реактивные системы залпового огня. Как написало издание Politico, в Белом доме опасаются, что РФ расценит это как чрезмерную эскалацию.
- Не видим мы и введенного в действие 6-го пакета санкций ЕС против России.
- Пока украинцы страдают от войны, мир наблюдает, как Россия выкрутится 25 мая из ситуации с выплатой владельцам американских облигаций платежей в долларах США.