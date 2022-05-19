Пионтковский предупредил Украину о новой угрозе со стороны России и Запада

Украина немедленно должна четко заявить о целях в этой войне

По мнению Пионтковского, переговоры с РФ можно вести только о ее капитуляции / Коллаж "Сегодня"

Со стороны некоторых западных союзников наблюдается отказ от позиции дожимания России до полного освобождения украинских территорий и этому срочно должен противодействовать Киев.

Об этом российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский заявил в интервью с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24".

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Мнение

"Ранее я предложил украинскому руководству принять заявление по поводу кампании "Не унижайте Россию". Они считают унизительными требования украинской стороны – украинского определения победы – восстановление территориальной целостности Украины. Вот Кулеба недавно подтвердил, хорошо бы, чтобы президент Зеленский поставил точку в этой дискуссии – что целью Украины в этой войне является полное восстановление ее территориальной целостности и возвращение всех территорий к границам до 2014 года. И что украинское руководство и общество просто возмущено раздающимися среди наших западных союзников оценками такого требования Украины", – говорит российский журналист.

По его мнению, если не сделать подобное заявление сейчас, далее лоббисты Кремля будут давить на свои группы влияния в западных странах, включая США, а те, в свою очередь будут давить на Банковую.

"Это основное и естественное требование Украины. Необходимо это заявление сделать, потому что я уже чувствую – завтра начнется давление со стороны европейских стран и очень большое давление будет оказано на Байдена пропутинской группировкой внутри администрации "Давайте сейчас не будем требовать возврата Крыма, это потом дипломатическим путем, а сейчас самое главное остановить войну"... А эти заявления о том, что Украина срывает переговоры – это как раз подыгрывание Москве такой позицией Запада. Или сегодня нужно заявить о целях Украины в этой войне или завтра Украина столкнется с давлением, может быть, даже и США", – считает Андрей Пионтковский.

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И вообще, по словам российского политического деятеля, переговоры с Москвой можно вести только на предмет ее капитуляции.

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