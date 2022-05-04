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Перешли на тяжелые наркотики? Подоляк высмеял громкое заявление МИД России

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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4 мая, 16:32
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В Офисе президента отреагировали на слова Марии Захаровой по поводу израильских наемников в Украине
Михаил Подоляк высмеял заявление Марии Захаровой
Михаил Подоляк высмеял заявление Марии Захаровой / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высмеял на заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой об израильских наемниках, которые якобы "воюют в Украине бок о бок с боевиками "Азова".

"В МИД РФ заявили, что рядом с нацистами "Азова" воюют израильские наемники. В апреле в Эстонии арестовали 3,5 т кокаина, который везли контрабандой в Россию. Похоже, дефицит кокаина заставил работников МИД перейти на что-то тяжелее", – написал Подоляк в Twitter.

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в интервью российским СМИ заявила, что в Украине "фактически бок о бок с боевиками "Азова" находятся и израильские наемники".

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МИД России "отличился" антисемитскими заявлениями

Глава МИД России Сергей Лавров попал в международный скандал из-за заявления, что "Гитлер имел еврейскую кровь" и "самые ожесточенные антисемиты обычно евреи". Слова Лаврова касались президента Украины Владимира Зеленского и были еще одной попыткой оправдать развязанную Россией войну мифическим "украинским неонацизмом".

Также Министерство иностранных дел России обвинило Израиль в "поддержке неонацистского режима".

В связи с высказыванием Лаврова Министерство иностранных дел Израиля вызвало для разъяснительного разговора и извинений российского посла.

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Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что слова Лаврова "непростительны, возмутительны и являются грубой исторической ошибкой".

"Сказать, что Гитлер был евреем, все равно, что сказать, что евреи убивали сами себя. Нацисты преследовали евреев, только нацисты были нацистами, только нацисты осуществляли систематическое уничтожение еврейского народа", – подчеркнул Лапид.

В свою очередь представители украинской власти назвали слова Лаврова мерзкими и оскорбительными для Зеленского.

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