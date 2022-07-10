Партизаны взорвали предателя Украины возле штаба оккупантов

На Харьковщине прогремел взрыв

На Харковщине взорвалась машина местного гауляйтера / Фото: Коллаж: Сегодня

В Великом Бурлуке Харьковской области местный коллаборант Евгений Юнаков подорвался в авто возле местной администрации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Местный гауляйтер Евгений Юнаков подорвался в авто возле местной администрации. Информация уточняется. Держим кулачки!" — написал Братчук.

Отметим, Великий Бурлук — очень важный железнодорожный узел для российской армии.

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Судьба коллаборантов

В Херсонской области на прошлой неделе был взорван автомобиль экс-нардепа Алексея Ковалева. Он выжил и находится в больнице.

В оккупированной Каховке Херсонской области взорвали автомобиль коллаборантки Ирины Махневой. Она сотрудничает с оккупантами, возглавив местное управление образования. Сама Махнева не пострадала – она не успела сесть в автомобиль. Во всяком случае, так утверждают российские пропагандисты.

В Херсоне подорвали автомобиль известного местного коллаборанта Дмитрия Савлученко, так называемого директора управления по молодежной политике, назначенного оккупацинной "администрацией" Херсонской области. Взрывное устройство было настолько мощным, что Савлученко погиб на месте.