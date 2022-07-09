Партизаны Херсона предупредили коллаборантов об "опасности украинских ночей" (фото)

Предателей предупредили о последствиях их преступной деятельности

Партизаны сделали предупреждение предателям / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне партизаны распространяют агитационные материалы на улицах города, на для предателей Украины, на этот раз предупреждения были адресованы коллаборантам. Об этом сообщает сайт Сил Спецопераций ВСУ "Спротив".

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Такие листовки очень хорошо усиливают эмоциональное напряжение коллаборантов после того, как некоторых из их коллег уже ликвидировали.

Партизанское движение

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Ситуация с коллаборантами