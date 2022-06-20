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Парамедик "Тайра" рассказала, в каких условиях ее удерживали в российском плену

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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20 июня, 23:29
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Условия содержания напоминают концлагерь
Более всего Тайре сейчас больно за тех, кто до сих пор находится в плену у российских оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"
Более всего Тайре сейчас больно за тех, кто до сих пор находится в плену у российских оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинский парамедик Юлия Паевская ("Тайра") впервые после освобождения из российского плена рассказала о том, в каких условиях она находилась в оккупантов.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Подробности

"Пока что я не буду постить селфи. Извините. Мой вес на теперь около 50 кг. Я слишком измотана и выгляжу ужасно. Но мной занимаются лучшие врачи и скоро я вернусь в строй. Снова и снова хочу поблагодарить за обмен, который был бесспорно чудом Господним, и всем причастным к этому чуду. Сейчас я в безопасном месте под наблюдением лучших врачей. Скоро вернусь в строй, и надо восстановить силы", — написала она.

По словам "Тайры", больше всего ей сейчас больно за тех, кто до сих пор находится в плену российских оккупантов. Она подчеркнула, что нужно делать все возможное, чтобы пленники были защищены международной Конвенцией по правам человека, ведь эти права россияне нарушают.

"Больше всего мне больно за судьбу парней и девушек, что сидят в застенках врага – когда ты там кажется, что надежды нет, и Украина уже не существует как государство. Необходимо добиться, чтобы все пленные были защищены международной конвенцией по правам человека, потому что когда мы там – мы абсолютно бесправны, как рабы. Никаких передач нам не дают, никакой информации о семье мы не имеем, врачебная помощь недоступна. Условия содержания напоминают концлагерь, и я бы не очень удивилась оказавшись однажды в газенвагене. И я не шучу, к сожалению. И это только малый процент того, что происходит в каменных мешках за линией соприкосновения. Все пленные должны быть освобождены. Необходимо разработать систему контроля и алгоритм обмена", — написала "Тайра".

Что известно?

Во время вечернего обращение к нации 17 июня Владимир Зеленский сообщил, что Юлия Паевская уже дома. Произошел долгожданный обмен с российской стороной. Подробности освобождения и на кого поменяли Юлию, не сообщаются.

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Самая известная женщина парамедик с "Азовстали" почти 100 дней находилась в плену у оккупантов. В последний раз она выходила на связь с близкими 14 марта, за день до плена. Почти три месяца муж Тайры Вадим и их дочь Анна-София ничего не знали о ее состоянии.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что "Тайра" выпустила первое видеообращение после освобождения из плена. Также мы писали, что ранее муж парамедика рассказал, что известно о ее судьбе в плену.

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