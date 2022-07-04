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Отступление от Лисичанска соответствует стратегии ВСУ. Что пишут западные СМИ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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4 июля, 12:00
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
ВСУ отступили, чтобы собрать силы и снова атаковать оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
ВСУ отступили, чтобы собрать силы и снова атаковать оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают отступление ВСУ от Лисичанска и выделение 100 миллиардов евро на восстановление Украины.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Решение оставить Лисичанск принято ради сохранения жизни украинских защитников

Американская газета Washington Post пишет, что украинские военные решили отступить из Лисичанска, поскольку пребывание в городе приведет к роковым последствиям, учитывая преимущество российских войск в артиллерии, авиации, боеприпасах и личном составе. Решение принято для сохранения жизни украинских защитников.

Отступление от Лисичанска соответствует стратегии ВСУ

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что отступление украинских войск из Лисичанска соответствует стратегии, которую ВСУ приняли в последние недели: держаться как можно дольше в надежде обескровить российские силы, а затем отступить с боями. Штурм Лисичанска был даже более жесток, чем недельная битва за Северодонецк, в результате которой город был почти полностью разрушен.

Россия понесла значительные потери в боях за Северодонецк и Лисичанск

Издание The New York Times пишет, что Россия понесла значительные потери в боях за Северодонецк и Лисичанск. Украинские силы также отвлекали российские ресурсы, достигая небольших тактических успехов за последний месяц вокруг городов Харькова на востоке и Херсона на юге, хотя Россия все еще сохраняет значительный плацдарм в обоих регионах. Отмечается, что это подорвало силу России в других местах и, возможно, выиграло время для Украины, чтобы начать разворачивать более мощное оружие большей дальности, которое поставляет Запад.

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На восстановление Украины могут выделить 100 миллиардов евро

Международное агентство Reuters сообщает, что Европейский инвестиционный банк призван привлечь 100 миллиардов евро, чтобы помочь отстроить Украину. ЕИБ предлагает структуру финансирования, ранее используемую во время пандемии COVID-19, чтобы помочь восстановить Украину, вложив до 100 миллиардов евро. Трастовый фонд ЕС-Украина Gateway (E-U GTF) будет стремиться получить первоначальные 20 миллиардов евро взносов от стран ЕС и бюджета ЕС в форме грантов, ссуд и гарантий.

ВСУ стоят за километр от пригорода Херсона

Британский журнал The Economist пишет, что ВСУ стоят за километр от пригорода Херсона, но бои за город будут тяжелыми. Передние подразделения ВСУ находятся в пределах снайперского выстрела, то есть примерно в километре от первого пригорода Херсона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рано или поздно украинская армия вернется в Лисичанск и освободит город от российских оккупантов.

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Также в разведке сообщали, что Россия вывела свои войска с острова Змеиный из-за изоляции гарнизона и атак украинских войск. Никакого "жеста доброй воли" не было – оккупанты больше не могли оставаться на острове.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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