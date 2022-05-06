Орешкин раскрыл план Путина на 9 мая

Президент РФ придумал, что преподнести своим гражданам как победу

Эксперт рассказал, что Путин будет "продавать" россиянам / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин планирует подать 9 мая россиянам как свою победу сухопутный коридор в аннексированный Крым через территорию Украины, убежден российский политический географ Дмитрий Орешкин. По его словам, Украина должна ответить на эти планы. При этом после такой "победы" в России начнется настоящая катастрофа из-за санкций, считает Орешкин. Об этом он рассказал телеведущему Олегу Панюте в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".

"Своим телезрителям Путин 9 мая представит широкую победу в виде проложенного сухопутного коридора от Ростовской области в Крым", — подчеркнул он.

По мнению Дмитрия Орешкина, аудитория Путина "съест этот пирожок из глины". Эксперт считает, что в России есть примерно 25% "яростных нацистов", которые разочаруются в Путине при поражении в войне и сочтут его "трусом и бабой".

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"Для других вполне можно слепить из глины и палок симпатичную детскую кулич, которая будет называться "сухопутный коридор в Крым". Конечно, лучше бы провести парад победы в Киеве, но получилось не по карману. Ну проведем в Мариуполе, Донецке и Москве, ничего страшного. Раздуть победу 9 мая Путину, вероятно, удастся", — говорит он.

Другое дело, уверен эксперт, что Украина также готовит "сюрпризы" на 9 мая. В первый раз в Кремле опасаются этого праздника.

"Думаю, российские военные сейчас плохо спят. Будь я украинским стратегом, я бы изо всех сил пытался что-то до 9 мая подготовить в качестве преимущества этому глиняному пирожку российской пропаганды", — сказал он.

Орешкин отмечает, что после того, как Путин продаст победу народу, начнется настоящая катастрофа из-за действия накапливаемых санкций.

"9 мая Путин переживет. Но если война не кончится, а я думаю, она не кончится, здесь начнется труднее всего для его режима. Включается кишкомотальная машина евросанкций, пункт раз. Растущее украинское сопротивление из-за поставок оружия, пункт два. У Путина будет все меньше денег, а у Украины будут прибывать оружие, опыт и мотивация, чтобы бить по Путину", — сказал эксперт.

Состояние диссонанса в восприятии войны в Украине в российском обществе будет расти и станет критическим осенью.

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"Через несколько месяцев количество похорон перейдет в качественные изменения в моей стране, и это будет для Путина плохая новость", — подытожил Орешкин.

Планы РФ на 9 мая