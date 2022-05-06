Орешкин раскрыл план Путина на 9 мая

Президент РФ Владимир Путин планирует подать 9 мая россиянам как свою победу сухопутный коридор в аннексированный Крым через территорию Украины, убежден российский политический географ Дмитрий Орешкин. По его словам, Украина должна ответить на эти планы. При этом после такой "победы" в России начнется настоящая катастрофа из-за санкций, считает Орешкин. Об этом он рассказал телеведущему Олегу Панюте в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".
"Своим телезрителям Путин 9 мая представит широкую победу в виде проложенного сухопутного коридора от Ростовской области в Крым", — подчеркнул он.
По мнению Дмитрия Орешкина, аудитория Путина "съест этот пирожок из глины". Эксперт считает, что в России есть примерно 25% "яростных нацистов", которые разочаруются в Путине при поражении в войне и сочтут его "трусом и бабой".
"Для других вполне можно слепить из глины и палок симпатичную детскую кулич, которая будет называться "сухопутный коридор в Крым". Конечно, лучше бы провести парад победы в Киеве, но получилось не по карману. Ну проведем в Мариуполе, Донецке и Москве, ничего страшного. Раздуть победу 9 мая Путину, вероятно, удастся", — говорит он.
Другое дело, уверен эксперт, что Украина также готовит "сюрпризы" на 9 мая. В первый раз в Кремле опасаются этого праздника.
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"Думаю, российские военные сейчас плохо спят. Будь я украинским стратегом, я бы изо всех сил пытался что-то до 9 мая подготовить в качестве преимущества этому глиняному пирожку российской пропаганды", — сказал он.
Орешкин отмечает, что после того, как Путин продаст победу народу, начнется настоящая катастрофа из-за действия накапливаемых санкций.
"9 мая Путин переживет. Но если война не кончится, а я думаю, она не кончится, здесь начнется труднее всего для его режима. Включается кишкомотальная машина евросанкций, пункт раз. Растущее украинское сопротивление из-за поставок оружия, пункт два. У Путина будет все меньше денег, а у Украины будут прибывать оружие, опыт и мотивация, чтобы бить по Путину", — сказал эксперт.
Состояние диссонанса в восприятии войны в Украине в российском обществе будет расти и станет критическим осенью.
"Через несколько месяцев количество похорон перейдет в качественные изменения в моей стране, и это будет для Путина плохая новость", — подытожил Орешкин.
Планы РФ на 9 мая
- Россия намерена объявить полноценную войну Украине 9 мая. Однако наша страна и дальше будет продолжать отстаивать свою свободу и свои территории. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
- Российские кафиры до 9 мая пытаются захватить мариупольский комбинат "Азовсталь".
- Путину следует переживать по поводу того, чтобы не произошел взрыв вооружения во время парада 9 мая в Москве — так считает экс-глава МВД Украины Арсен Аваков.
- В уничтоженном Мариуполе оккупанты готовят "парад победы". Они массово раздавали людям георгиевские ленты. Также россияне "упорядочили" памятники советского периода до празднования 9 мая и установили на них таблички на русском языке "Жертвам фашизма".
- Российская Федерация готовит в Мариуполе "парад пленных" на 9 мая. Для этого россияне планируют переодеть форму не только военнопленных, но и гражданских людей. Этим Россия нарушает Женевскую конвенцию, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.