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"Оператору – Оскар": появилось эффектное видео уничтожение БМП оккупантов

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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22 мая, 08:27
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Процесс уничтожения вражеской военной техники сняли с беспилотника
Защитники Украины эффектно уничтожили вражескую БМП
Защитники Украины эффектно уничтожили вражескую БМП / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные сняли на видео уничтожение вражеской БМП.

Видео обнародовала в Facebook 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.

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"Как и обещали – очередная серия украинского народного остросюжетного блокбастера #Орки_welcome_to_Hell – со спецэффектами! Воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка эффектно уничтожили вражескую БМП. Зло феерически наказано. Оператору – "Оскар", – говорится в подписи к видео.

ВСУ уничтожили две "цветочные" пушки оккупантов

Украинские военные уничтожили две российские крупнокалиберные пушки "Гиацинт" и "Пион".

"Очень символично на могилку планов врага наши ребята "положили" 2 "цветка" – крупнокалиберную пушку "Гиацинт" и самоходную пушку большой мощности "Пион", – говорится в сообщении оперативного командования "Юг".

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Герої не вмирають!

Защитник Мариуполя... Матрос Атанас Иванов - морпех, 21-летний спортсмен-тяжелоатлет из Запорожья, неоднократно становившийся призером и победителем соревнований. Погиб во время защиты Мариуполя. За героизм и самоотверженность награжден орденом "За мужество" (посмертно).

История героя
Непокоренные
Пани Алина - мать разведчика из бригады гетмана Ивана Сирко, погибшего в бою под Харьковом. После смерти сына стала активным донором крови для раненых бойцов. "Сергей свою кровь в бою отдал. Может, я своей хоть кого-нибудь другого спасу" - говорит женщина.
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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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