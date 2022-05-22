"Оператору – Оскар": появилось эффектное видео уничтожение БМП оккупантов

Украинские военные сняли на видео уничтожение вражеской БМП.
Видео обнародовала в Facebook 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.
"Как и обещали – очередная серия украинского народного остросюжетного блокбастера #Орки_welcome_to_Hell – со спецэффектами! Воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка эффектно уничтожили вражескую БМП. Зло феерически наказано. Оператору – "Оскар", – говорится в подписи к видео.
ВСУ уничтожили две "цветочные" пушки оккупантов
Украинские военные уничтожили две российские крупнокалиберные пушки "Гиацинт" и "Пион".
"Очень символично на могилку планов врага наши ребята "положили" 2 "цветка" – крупнокалиберную пушку "Гиацинт" и самоходную пушку большой мощности "Пион", – говорится в сообщении оперативного командования "Юг".