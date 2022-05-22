"Оператору – Оскар": появилось эффектное видео уничтожение БМП оккупантов

Непокоренные

Пани Алина - мать разведчика из бригады гетмана Ивана Сирко, погибшего в бою под Харьковом. После смерти сына стала активным донором крови для раненых бойцов. "Сергей свою кровь в бою отдал. Может, я своей хоть кого-нибудь другого спасу" - говорит женщина.

История матери