Оккупанты временно отказались от захвата Киева – Генштаб ВСУ

При этом враг продолжает блокировать город Харьков, артиллерийские обстрелы с целью уничтожения инфраструктуры и жилых кварталов города

Оккупанты временно отказались атаковать столицу Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 31 марта, в Украине российские оккупанты понесли значительные потери в личном составе и технике, а также не добились успеха в блокировании и захвате Киева. Враги были вынуждены временно отказаться от выполнения указанного задания.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка за 31 марта

Противник продолжает усиление группировок войск за счет подразделений из состава Восточного военного округа. Пытается сформировать оккупационные администрации в пределах временно захваченных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В ближайшее время противник, вероятно, будет пытаться сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины.

На Волынском направлении без изменений.

На Полесском направлении враг осуществляет перегруппировку войск. Вывел на территорию республики Беларусь до 5-ти БТГр. После восстановления боеспособности выведенных подразделений ожидается их перемещение в другие направления.

На Северском направлении оккупанты осуществляют отвод части войск под прикрытием отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков, артиллерийские обстрелы с целью уничтожения инфраструктуры и жилых кварталов города. В районе к югу от города Изюм пытается сломить сопротивление украинских защитников, вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций и продолжить наступление в направлении Славянск. Удачи нет.

В Донецком направлении противник активных наступательных действий не проводил. Враг сосредоточился на продолжении штурма Мариуполя. Осуществил наращивание группировки 58-й общевойсковой армии за счет введения в его состав БТГр, созданной из перемещенных с 7-й военной базы (Абхазия) военнослужащих.

На Южнобужском направлении противник пытался совершить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка Николаевской области.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Продолжается огневое поражение противника, рассредоточенного в районе населенных пунктов Изюм, Каменка, Тихоцкое, с целью недопущения его дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Славянск и Барвенково.

Отбиты попытки обхода противником позиций наших войск в районах населенных пунктов Попасная и Новотошковское.

Силами 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с подразделениями других составляющих сил обороны Украины удерживается круговая оборона города-героя Мариуполя.

Отбито наступление противника в районе населенного пункта Марьинка.

Группировка сил и средств обороны Киева продолжает вести ударно-поисковые действия на Житомирском и Нежинском направлениях.

В других направлениях проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.

Россия наносит удары по четырем направлениям, включая Киев – Пентагон

Российские оккупанты наносят авиационные удары по четырем направлениям Украины. Также враг не перестал атаковать Киев. Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США

По его словам, помимо Киева российские оккупанты также бьют по Чернигову, Изюму Харьковской области и Донбассу.