Оккупанты в Херсонской области взялись за новорожденных: что придумали орки

РФ продолжает принуждать украинцев к "русскому миру" на захваченных территориях

Оккупанты насильственно выписывают "гражданство РФ". Фото: коллаж "Сегодня"

В Херсонской области оккупанты заявили, что все дети, рожденные в регионе после 24 февраля, будут автоматически получать гражданство РФ.

Об этом сообщил так называемый заместитель главы оккупационной "ВГА", коллаборант Кирилл Стремоусов, которого цитирует кремлевское издание ТАСС.

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"Все дети, рожденные в Херсонской области после 24 февраля, будут автоматически получать гражданство России", – говорится в сообщении.

По его словам, дети-сироты гражданство России уже получили.

Стремоусов добавил, что на российские паспорта в области якобы "ажиотажный спрос", а люди "массово стоят в очередях".

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Коллаборант также говорит, что в области подано более 10 тысяч заявлений о российском гражданстве.

Ситуация в Херсоне

Военный эксперт Олег Жданов ранее рассказал, что для освобождения Херсона украинским войскам не нужно штурмовать город "в лоб". По его словам, достаточно взять оккупантов в полукольцо и прижать к Днепру. Также огневым контролем не давать снабжать эту группировку, и она долго не выдержит.

"Это действительно так. Кстати, этот плацдарм на реке Ингулец – именно для этого мы его и подготовили, чтобы наступать в направлении Новой Каховки, для рассечения российской группировки на правом берегу Днепра на две части – северную и южную, Криворожскую и Херсонскую. И это действительно может послужить фактически отсечением этих группировок, снабжение которых будет затруднено, практически как в окружении. Останется только река Днепр, только вплавь можно будет", – сказал он.

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