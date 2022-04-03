Оккупанты в Буче переехали танком авто с человеком внутри (фото)

В Буче Киевской области российские оккупанты раздавили танком автомобиль, когда внутри находился водитель.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram.
"Автомобиль "Таврию" оккупанты раздавили вместе с водителем! Его тело до сих пор в машине!" – говорится в сообщении.
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Зверства российских оккупантов
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы. Украинские правоохранители учтут все факты преступлений – за каждое найдут ответчика.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что показывало, что они безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.
- Ирпень полностью находится под контролем законной украинской власти. 31 марта в освобожденном от российских оккупантов Ирпене полиция начала поиск тел погибших мирных жителей. Только за 30 марта в морг передали 14 тел погибших. Горадминистрация начала поиск пропавших без вести.