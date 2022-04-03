Оккупанты в Буче переехали танком авто с человеком внутри (фото)

Истории подвигов

Варвара Хлевицкая – 7-летняя школьница из Кропивницкого. Чтобы помочь украинским военным, разбила копилку (собирала на телефон) – оказалось, мало. И Варя пошла продавать тюльпаны, поставив рядом табличку: "Купи цветок, а я куплю броник". За несколько часов выручила 4 тысячи гривен, добавила свои, и лично подарила воинам бронежилет.

Слава Україні!