Захватчики усложнили движение в Мариупольском районе: как теперь ездить

Для передвижения необходимо получить пропуск

Оккупанты продолжают издевательства над мариупольцами / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Со вчерашнего дня в Мариуполе и Мариупольском районе оккупанты ввели новую пропускную систему. Выехать с оккупированной территории стало еще сложнее. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Для тех, кто собирается посетить Мариуполь – помните. Сейчас это дорога в один конец. Для тех, кто собирается покинуть Мариуполь в сторону Запорожья, до открытия официальных коридоров есть почти считанные дни до полного закрытия проезда в сторону Бердянска", — предупредил он.

Как и где дают пропуска

Теперь для въезда в Мариуполь нужно получить пропуск на авто и пассажиров. Срок действия пропуска три дня, но он одноразовый, то есть воспользоваться им можно только один раз. Пропуск выдает комендатура оккупантов в Мангуше и Виноградном в пунктах фильтрации. При этом очередь на получение пропуска уже расписана вперед на несколько недель.

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Чтобы выехать из Мариуполя автомобилем, требуется пропуск на выезд на авто и пассажиров. Срок и правила действия аналогичны. Пропуск выдают в так называемых райотделах "МВС ДНР".

Для передвижения по Мариупольскому району без въезда в сам Мариуполь также требуется пропуск, который нужно получить в Мангуше. То есть проезд из Мангуша в такие села как Ялта или Урзуф без пропуска невозможен. Срок и порядок действия аналогичен.

Даже для того, чтобы передвигаться по самому Мариуполю между административными районами, также требуется пропуск на авто.

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