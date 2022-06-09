Оккупанты уничтожили один из символов Северодонецка (фото)

Враг снарядами забросал сооружение, о котором в городе знали все

Враг продолжает совершать преступления в Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты уничтожили один из символов Северодонецка – Ледовый дворец. Спортивное сооружение сгорело.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Уничтожили один из символов Северодонецка. Ледовый дворец сгорел. 5000 северодончан больше не посетят концерт на лучшей сцене города...рашисты забросали Ледовый снарядами. Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные — почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка...Вдребезги...Не простим, уроды!", — написал Гайдай.

Ледовый дворец после обстрелов оккупантов/Фото: https://t.me/luhanskaVTSA/3309

Оккупанты уничтожили музей Сковороды

В Харьковской области российские оккупанты уничтожили Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды.

Учреждение оккупанты уничтожили прямым попаданием ракеты в ночь на 7 мая. Российский снаряд влетел под крышу здания, вспыхнул пожар. Огонь охватил все помещения музея.

Из-за вражеского обстрела был ранен 35-летний сын директора музея. Этой ночью он остался охранять помещение. Пострадавшего вытащили из-под завалов, с травмой ноги его госпитализировали.

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Музей расположен в с. Сковородиновка. Это было имение XVIII века, в котором в последние годы своей жизни работал и близ которого похоронен Григорий Сковорода. Нынешней зимой в Украине на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что Россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы уничтожить украинцев. Кроме того, мы писали, как оккупанты хвастаются, что безжалостно уничтожают украинцев.