Оккупанты ударили "Ураганом" по людям, которые набирали воду: есть жертвы (видео)

Среди погибших – 15-летний парень

Очередь за водой стала мишенью для российских террористов / Коллаж "Сегодня"

27 июня террористическое государство Россия совершило несколько преступлений против человечности, не ограничившись ракетным ударом по торговому центру в Кременчуге. Стало известно, что в Лисичанске оккупанты обстреляли очередь мирных людей, которые набирали воду.

Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24" со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

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Что известно

"По меньшей мере восемь погибших и более 20 раненых. Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО "Ураган". Восемь лисичан погибли, 21 человек доставлен в больницу, из них пятеро, после получения медпомощи, остались в Лисичанске. 16 горожан эвакуированы в больницы в другие регионы", – написал Гайдай.

По его данным, среди погибших – 15-летний парень, среди раненых – парень 2008 года рождения.

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