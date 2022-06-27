Слышны взрывы в Днепре: версии

Ранее в пяти областях Украины была объявлена воздушная тревога

Сколько снарядов было уничтожено, не сообщается / Коллаж "Сегодня"

В соцсетях сообщают, что сейчас звучат взрывы в Днепре. До этого в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Полтавской и Луганской областях была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24".

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Появилось фото дыма, предположительно недалеко от места взрыва.

Позже появилось сообщение, что это было плановое уничтожение боеприпасов.

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Обстановка