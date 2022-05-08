Оккупанты снесли памятник гетману Сагайдачному под Мариуполем (видео)

На оккупированных территориях россияне пытаются быстро уничтожить все, что связано с Украиной

В Мангуше российские оккупанты снесли памятник гетману Сагайдачному / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мангуше под Мариуполем 7 мая оккупанты снесли памятник гетману Сагайдачному, а также в честь украинских защитников.

Об этом рассказал в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"В Мариуполе вместо всемирной истории и истории Украины – история России. Все это происходит под советскими флагами. Твари хотят выкорчевать все, что связывает с Украиной. Напрочь все. Язык, историю, культуру. Но удивительно при этом Мангуш, а не Первомайское. Маруполь, а не Жданов. Донецк а не Сталино. Хотя не удивительно. Память у оккупантов короче совести. Мрази", – написал Андрющенко.

Кроме памятника, захватчики демонтировали каменный крест возле мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, который был установлен в 2018 году.

Российская пропаганда мотивировала снос памятников тем, что они были установлены при участии бойцов "Азова".

В Мариуполе оккупанты начали менять указатели и таблички на российские

Российские оккупанты в Мариуполе начали избавляться от табличек и указателей на украинском языке, сообщил Петр Андрющенко.

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"Оккупанты разрушили наш город, убили 20 тысяч человек, а теперь меняют указатели. Люди со своими проблемами подождут", – подчеркнул Андрющенко.

В Мариуполе школьников вынуждают признавать город частью РФ

В мариупольских школах российские оккупанты заставляют детей подписывать тетради "Ростовская область", сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.